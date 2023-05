„7 vs. Wild“: Braunschweiger bewirbt sich für dritte Staffel

Braunschweig. Der Braunschweiger Youtuber „mrbudini“ will bei der Youtube-Survival-Show „7 vs. Wild“ teilnehmen. Dafür pflanzt er einen Baum im Harz.

Bei „7 vs. Wild“, jener enorm erfolgreichen Youtube-Survivalshow, gehen die Teilnehmer an ihre Grenzen: Mit wenigen Gegenständen ausgerüstet müssen sie sieben Tage alleine in der Wildnis überleben. Die ersten beiden millionenfach geklickten Staffeln rund um Formatgründer Fritz Meinecke und Co. spielten in den Seenlandschaften Schwedens und auf einer Tropen-Insel bei Panama.

In der dritten Staffel, die in Nordamerika spielen soll, könnte nun ein Braunschweiger dabei sein: Mr. Budini, bürgerlich Dennis Budin, ist von Beruf Youtuber und Videograph. Er macht vor allem Reise- und Achtsamkeitsvideos und bewirbt sich für die neue Staffel. Zuletzt durchstreifte er – nur mit Handgepäck ausgerüstet – die Wälder von Laos oder ging den Jakobsweg Japans. „Mir hat es in der Wildnis auf Reisen am meisten Spaß gemacht, also warum nicht bei 7 vs. Wild bewerben, dachte ich mir“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Kurzerhand drehte Budin das Bewerbungsvideo für die nächste Staffel.

Für die Bewerbung um eine „Wildcard“ bei der Erfolgsserie mussten potenzielle Teilnehmer eine selbstgewählte „Challenge“, also eine Aufgabe absolvieren. Die Vorgabe: Es muss etwas sein, was der Bewerber noch nie getan hat. Dabei ließ sich der 25-Jährige etwas Besonderes einfallen: Gemeinsam mit dem Hund seiner Mitbewohnerin, dem Australian Shepherd Momo, machte er sich auf in den Harz, um einen Baum zu pflanzen.

Bewerbungsvideo von Dennis Budin bei „7 vs. Wild“

So nutzt er die Bewerbung, um auf das Fichtensterben in des Braunschweigers liebsten Mittelgebirges hinzuweisen. „Ich bin schon, seit ich klein war, im Harz unterwegs und habe den Verfall des Waldes miterlebt. Das hat mich traurig gemacht, aber ich habe auch Hoffnung, dass wir die Generation sind, die den Harz wieder aufleben lässt“, sagt er.

11.05.2023: Der Braunschweiger Youtuber Dennis Budin („mrbudini“) bewirbt sich bei "7 vs. Wild". Er machte zuvor Reisevideos in Asien. Foto: Dennis Budin / Mrbudini

Lässig moderiert und professionell gefilmt führt ihn sein Weg bis zu den Sandsteinhöhlen nahe Blankenburg, unweit der Teufelsmauer. Dort pflanzte er, inszeniert mit ein paar Fackeln im Sand, einen Bergahorn – symbolisch. „Ich weiß, dass jeder Baum einen bestimmten Boden braucht, aber es ging darum, für das Pflanzen neuer Bäume zu werben.“

Budin ist ein Outdoor-Youtuber erster Stunde: Mit gerade einmal 14 Jahren zeigte er auf seinem Kanal „Survival-Grizzly“, wie Überlebenskünstler ohne Hilfsmittel Feuer machen oder einen Unterschlupf bauen können. „Wir haben uns als Jugendliche immer vorgestellt, dass wir in Sibirien nach Bärenspuren suchen“, sagt er. Tatsächlich wandelten sie durch das Woltorfer Holz im Kreis Peine.

Wenn Budin als Teilnehmer bei „7 vs. Wild“ ausgewählt werden würde, hätte er bereits eine Vorbereitung im Sinn: „Ich würde alles stehen und liegen lassen und mir wochenlang Fähigkeiten wie Angeln beibringen.“ In Europa seien die Berge Rumäniens am ehesten vergleichbar mit dem Drehort der neuen Staffel in Nordamerika. „Auch dort gibt es Bären“, sagt er. Doch in der neuen Staffel treten Duos an. Wer wäre also sein Teampartner? Sein Favorit: Die Youtuberin „Affe auf Bike“, die in ihren Videos mit Motorrad und Zelt die Welt bereist.

Das ist die 3. Staffel „7 vs. Wild“

Modus: Es geht darum, sieben Tage mit wenigen Gegenständen in der Wildnis zu überleben und Aufgaben zu absolvieren. Dieses Mal bekommt jeder Teilnehmer einen Schlafsack und kann in einer Trinkflasche so viele Gegenstände mitnehmen, wie hineinpassen.

Es geht darum, sieben Tage mit wenigen Gegenständen in der Wildnis zu überleben und Aufgaben zu absolvieren. Dieses Mal bekommt jeder Teilnehmer einen Schlafsack und kann in einer Trinkflasche so viele Gegenstände mitnehmen, wie hineinpassen. Termin: Gedreht werden soll die Staffel zwischen August und September, bis zum 21. Mai können Interessierte Videos einreichen. Ausgestrahlt werden soll die Sendung wie im Vorjahr zum Jahresende.

Gedreht werden soll die Staffel zwischen August und September, bis zum 21. Mai können Interessierte Videos einreichen. Ausgestrahlt werden soll die Sendung wie im Vorjahr zum Jahresende. Drehort wird Nordamerika (z.B. Kanada) sein. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben.

wird Nordamerika (z.B. Kanada) sein. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Teilnehmer: Anders als im Vorjahr treten Zweier-Teams an, die meisten davon Internet-Prominente oder Survival-Youtuber, die von den Machern „nominiert“ werden. Zugesagt haben bereits z.B. Fitness-Youtuber Sascha Huber mit Streamer und „Let’s Dance“-Teilnehmer Jens „Knossi“ Knossalla

Anders als im Vorjahr treten Zweier-Teams an, die meisten davon Internet-Prominente oder Survival-Youtuber, die von den Machern „nominiert“ werden. Zugesagt haben bereits z.B. Fitness-Youtuber Sascha Huber mit Streamer und „Let’s Dance“-Teilnehmer Jens „Knossi“ Knossalla Wildcard: Ein Zweier-Team besteht aus „Wildcard“-Teilnehmern, einer Person mit weniger als 10.000 Followern auf ihrem größten Social-Media-Kanal und eine mit mehr als 10.000 Followern. Die Bewerbung von „mrbudini“ fällt in die erste Kategorie.

