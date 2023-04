Brandserie in Braunschweig: Mehrere Autos fangen Feuer

Braunschweig. In Braunschweigs Norden hat es in den vergangenen Tagen mehrere Brände gegeben. Autos haben Feuer gefangen. Gehören diese Brände zusammen?

Seit Freitag vergangener Woche ist es in Braunschweigs Norden zu drei Bränden gekommen. Im ersten Fall war ein Fahrzeug in der Julius-Konegen-Straße betroffen. Hier entdeckten Passanten frühzeitig den Brand, so dass Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr die Ausbreitung des Feuers verhindern konnten. In der Nacht auf Montag wurde dann gegen 1.15 Uhr ein VW Caddy in der Hermannstraße in Brand gesetzt. Hier geriet das betroffene Fahrzeug in Vollbrand und griff auf einen dahinter geparkten VW Up über.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Wiederum in der Nacht auf Mittwoch setzten Unbekannte einen Honda in der Straße Am Anger in Brand. Auch hier wurde ein davorstehender Seat beschädigt, bevor das Feuer durch die Berufsfeuerwehr Braunschweig gelöscht werden konnte. Die Summe des Gesamtschadens befindet sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Braunschweig hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu den jeweiligen Bränden machen können, sich zu melden. Hinweise unter (0531) 4762516.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de