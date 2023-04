Erster Automatenkiosk von Braunschweig eröffnet

Braunschweig. Der 24 Stunden am Tag geöffnete Kiosk steht in Lindenbergsiedlung in Braunschweig. Neben Snacks, und Kaffee gibt es auch Erstaunliches zu kaufen.

Der neue „Snackboss“-Automatenkiosk in der Lindenbergsiedlung in Braunschweig hat rund um die Uhr geöffnet. Betreiber Max Schutan (28) kam auf das Konzept durch Videos von Automaten aus Japan.

Wer kennt das nicht: Nachts, auf dem Nachhauseweg von einer Party, kommt plötzlich der Heißhunger auf Süßes oder der Wunsch nach einem letzten Bier des Abends auf. Doch oft haben alle Geschäfte bereits geschlossen. Abhilfe schaffen für solche Verlangen will der im April neu eröffnete „Snackboss“-Automatenkiosk in der Lindenbergsiedlung im Braunschweiger Südosten. Am Lindenbergplatz hat Max Schutan den Kiosk eingerichtet. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ist er geöffnet.

Darin stehen sechs Automaten. Von Zigaretten über süße und salzige Knabbersachen bis zum Dosenbier, Kaffee und Suppenautomat ist vieles dabei, das auch ein normaler Kiosk anbietet. „Viele Kioske mussten schließen, weil sie mit den Öffnungszeiten von Supermärkten nicht mehr mithalten konnten, da setzt der Automatenkiosk an“, sagt Schutan. Sein Automatenkiosk ist der erste in der Stadt. Auch in Niedersachsen ist er einer der ersten.

Automatenkiosk: Kein Wodka, aber dafür Schwangerschaftstests

Der 28-Jährige stammt aus Isenbüttel (Landkreis Gifhorn) und war selbst frustriert, als der Kiosk in seinem Ort durch die Konkurrenz des Supermarkts schloss. „Dann habe ich Videos von Automatenkiosken im Ausland gesehen“, erzählt er. Besonders in Fernost, etwa in Südkorea oder Japan, gibt es in jeder Großstadt Automatenkioske, die dort nicht nur Snacks, sondern sogar Blumensträuße, Regenschirme oder Damenunterwäsche enthalten. In anderen Ländern der EU, wie zum Beispiel Italien, sind die Automatenkioske schon längst angekommen.

Auch Schutans Automatenkiosk hat einige Kuriositäten im Angebot, zum Beispiel Schwangerschaftstests. „Der Kauf ist ja anonym, dann nutzen die Leute das eher“, sagt er. Was sich nicht verkauft, fliegt schnell wieder raus, zum Beispiel war der Bedarf an Wodka-Flaschen bisher so gering, dass sich der Verkauf nicht lohnte.

Der „Snackboss“-Automatenkiosk hat nicht nur Snacks und Getränke im Angebot, sondern auch Schwangerschaftstests, Kondome oder Longpapes. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Der Standort in der Lindenbergsiedlung wirkt auf den ersten Blick etwas abseitig. „In der Innenstadt ließe sich vielleicht mehr Gewinn machen, aber da sind die Risiken für Vandalismus auch größer“, sagt Schutan, der über eine App jederzeit Zugriff auf die Überwachungskamera im Laden hat. Auch sonst hat er darauf geachtet, den Laden vandalismussicher zu machen: Der Mülleimer ist im Boden festgeschraubt, es gibt keine Sitzgelegenheiten. „Das ist ein Geschäft für Waren zum Mitnehmen. Die Leute müssen sich hier ja nicht aufhalten“, sagt er.

Schutan stammt aus Isenbüttel und ist im Hauptberuf IT-Berater. Die Idee zum Kiosk hatte er vor zwei Jahren, konnte sie sich jedoch erst nach dem Berufseinstieg finanzieren. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Betreiber will weitere Automatenkioske eröffnen und den bestehenden erweitern

Den Automatenkiosk betreibt er nebenberuflich. Von seinen ersten Gehältern als IT-Berater sparte er Geld im Gegenwert eines Kleinwagens. So viel haben die sechs Automaten zusammen in etwa gekostet. Zwei davon sind brandneu und mit sämtlichen kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten ausgestattet. Zwei sind klassische Bargeldautomaten. Bei Produkten, die einer Altersbeschränkung unterliegen, wie Verdampfern (Vapes), Bier und Mischgetränken, erfolgt die Altersprüfung über Perso oder Führerschein. Nur beim Zigarettenautomat ist eine Kreditkarte vonnöten.

Schutan erhofft sich durch die Investition in ein paar Jahren ein fast passives Einkommen: „Ich muss nur die Ware auffüllen und ab und zu putzen“, sagt er. Pläne für weitere Standorte hat er bereits im Kopf. Auch in der Lindenbergsiedlung soll sich noch etwas tun. So will er eine Kooperation mit einem Landwirt aus der Region eingehen, um im Kiosk einen Verkaufautomat mit frischen Bauernhofprodukten wie Eiern oder Milch aufzustellen. Solche Automaten stehen in der Stadt bereits zum Beispiel in Riddagshausen oder am Prinzenpark. Letzterer wurde bereits zweifach Opfer von Vandalismus. Die Automatenkioske dürfen nur verpackte Lebensmittel verkaufen, da sie bei unverpackter Ware erst von den Behörden genehmigt werden müssten. Den Kiosk könnte Schutan ohne weiteres vergrößern, denn auch die benachbarte Ladenfläche hat er angemietet.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de