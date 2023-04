Braunschweigs Polizei sucht Geschädigte nach Klima-Blockade

Etwa drei Wochen nach der Festklebe-Aktion der „Letzten Generation“ auf der Güldenstraße sucht die Braunschweiger Polizei nach geschädigten Autofahrerinnen und -fahrern, die an ihrer Weiterfahrt gehindert wurden. Die Klimaaktivisten hatten die Güldenstraße an der Ecke zur Langen Straße am 4. April für etwas über eine Stunde blockiert.

Die Polizei hatte die Protestierenden auf den Gehweg getragen und den Verkehr weitergeleitet. Geschädigte der „Nötigung im Straßenverkehr“ sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 melden.

red

