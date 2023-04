Braunschweig. Die Mega-Show in der Volkswagen-Halle hält am Samstagabend wieder zahlreiche Überraschungen bereit. Offenbar gibt’s mächtig was auf die Lampen.

Musikszene in Braunschweig Pop meets Classic: Jetzt gehen die Lichter erst richtig an!

350 Kilogramm Konfetti sind in 14 Jahren Pop meets Classic aufs Publikum niedergerieselt. Diese Show sprengt seit Jahren die Dimensionen der Unterhaltungskultur in Braunschweig. Wenn am Samstagabend die Lichter auf der Bühne für die 15. Auflage des Mega-Konzerts angehen, werden alles in allem 450 Menschen dafür sorgen, dass der Abend unvergesslich wird. „Die Shows werden nicht zuletzt geschätzt für ihre Überraschungen. Diesmal setzen wir lichttechnisch noch ordentlich einen drauf“, verspricht Produktionsleiter Tobias Huwe bei der Hauptprobe am Freitag.

Nicht mal die Veranstalter selbst hatten anfangs geglaubt, dass Pop meets Classic in Braunschweig so langlebig sein könnte. Doch das Konzept geht offenbar nachhaltig auf; auch diesmal ist die 6000 Zuschauer fassende Halle fast ausverkauft. Seit 2007 machen die Veranstaltungsagentur Undercover, das StaatsorchesterBraunschweig und die Jazzkantine (die hier mit personeller Unterstützung unter dem Namen Pop meets Classic-Band firmiert) unter ihrem Künstlerischen Leiter Christian Eitner gemeinsame Sache. Jeder Abend ein Unikat, weil immer neue Künstler aus der Region (und manchmal auch darüber hinaus) ihre musikalischen Nuancen ins Spiel bringen.

Eine kreative Spielwiese für alle Beteiligten

„Pop meets Classic ist für uns eine gigantische Spielbaustelle“, sagt Huwe. Das Team könne seine Kreativität voll ausleben. Das mache allen einen Riesenspaß, weil es über den Alltagsjob weit hinausgehe.

In diesem Jahr also soll das Licht noch viel mehr hermachen. Statt Leinwandprojektionen wird es ein Meer von Scheinwerfern geben, die sogar in den Zuschauerrängen hinter der Bühne installiert sind. 600 Lampen stehen für raffinierte Effekte zur Verfügung. „Das wird ultrakrass“, freut sich Huwe auf ein visuelles Feuerwerk. Die Scheinwerfer sind mit LEDs bestückt, die weniger Energie verbrauchen als die herkömmlichen Lampen. Zudem gibt es erstmals die Möglichkeit, dass sie die Künstler wie von Zauberhand verfolgen – gesteuert über ein System, das durch Funkkommunikation die Position des Künstlers auf der Bühne erkennt.

In den Genuss des automatischen Scheinwerfer-Verfolgers können in diesem Jahr die Künstler Joris, Curse, Miki Kekenj, Silent Radio, die Musicaltruppe „music4all e.V.“ und „Teufelsgeiger“ Josef Ziga kommen. Projektleiter Hannes Schulte hat ausgerechnet, dass in 15 PmC-Jahren insgesamt 100 verschiedene Künstler und Gruppen aufgetreten sind und das Orchester von drei Dirigenten geführt wurde. Diesmal steht – wie schon im vergangenen Jahr – Mino Marani am Pult.

Paul Köninger kommt diesmal als „Ketzberg“

Mit dabei ist auch Paul Köninger, der sich jetzt auf den Bühnen der Welt mit seiner Band „Ketzberg“ nennt, nach einem Örtchen in der Eifel, wo er mit seinen Kumpels mal ein erinnerungsträchtiges Proben-Wochenende verbracht hatte. „Ich kenne die Bühne und viele Mitwirkenden ja schon, bin sehr dankbar, wieder gefragt worden zu sein, und voller Vorfreude“, sagt Köninger. 2015 durfte er mit seinem damaligen Projekt „The Bensons“ schon einmal mitmachen.

Vor einem halben Jahr schloss er sein Gesangsstudium in Köln ab. Sein Sound liegt zwischen Rhythm and Blues, Soul, Pop und Funk. „Als Sänger fühle ich mich sauwohl in groovigen, manchmal erdigen, manchmal fliegenden, repetitiven und harmonisch auch mal fordernden musikalischen Strukturen, in denen ich viel Platz habe, um mit den Melodien und dem Text zu spielen“, sagt er. Außerdem liebe er, dass jeder in der Band seine Handschrift einbringe. „Da muss ich manchmal ein bisschen aufpassen, nicht alles immer sofort ganz großartig zu finden. Aber die Musik macht mich glücklich: auf der Bühne, im Studio, im Proberaum, vor meiner Stereoanlage. Ich kann in ihr sagen, was ich sagen möchte. Und sie verbindet mich mit den Menschen meiner Band, die ich sehr liebe. Deshalb mache ich diese Musik.“

Köninger möchte nicht nur in seiner Bubble leben

Derzeit beschäftige er sich viel mit seiner Rolle in der Gesellschaft, mit Privilegien und Verantwortung. „Und das auch und vor allem, indem ich mir Mühe gebe, meine Perspektiven zu wechseln, um so gut wie möglich zu verstehen, was Menschen und Gruppen antreibt. Sowohl politisch und gesellschaftlich als auch emotional.“ Er versuche mit Optimismus auf die Herausforderungen und Pflichten seiner Generation zu schauen, die er vor allem im Streben nach Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit und der Stärkung der Demokratie sehe. „Ich möchte viel in Kontakt mit anderen Menschen und Lebensrealitäten sein und mich nicht nur in der eigenen Bubble in Meinungen bestärken“. Er beschäftige sich auch damit, wie er seine eigene Perspektive in der Musik spürbar machen könne, um anderen Menschen diesen Perspektivwechsel zu erleichtern. „Und möglicherweise eine Wechselwirkungen mit ihnen selbst zu spüren.“

Köninger war jüngst als Support bei einer Tournee des Hamburger Duos Schorl3 dabei. „Ich hatte großen Spaß auf vielen Ebenen. Natürlich war es total schön, in ausverkauften Clubs vor einem Publikum zu spielen, welches sich von der Altersstruktur und den Themen sehr mit unserem deckt. Ich habe dabei großes Vertrauen in unsere Musik fassen können, weil sie sehr gut ankam. Davon will ich noch viel mehr.“

Im August startet Köninger/Ketzberg eine eigene Tournee. „Für diese erste selbstorganisierte Headliner-Tour habe ich mir mit 13 Konzerten wirklich viel vorgenommen. In letzter Zeit fühle ich diesbezüglich eine beachtliche Spannweite und schwanke in schwindelerregender Frequenz zwischen ekstatischer Vorfreude und absoluter Verzweiflung“, räumt er ein.

Restkarten für Pop meets Classic gibt es an der Abendkasse und unter www.undercover.de sowie www.konzertkasse.de.

Weitere aktuelle Artikel aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de