Braunschweig läuft wieder für den Frieden und den guten Zweck

Am 1. Braunschweiger Friedenslauf hatten im vergangenen Jahr rund 700 Menschen teilgenommen. Der Stadtsportbund Braunschweig hofft, dass es diesmal noch mehr Teilnehmer werden, um die Spendensumme zu erhöhen. Start und Ziel befinden sich auch diesmal in der Nähe der Volkswagenhalle.

Auf geht’s zum zweiten Braunschweiger Friedenslauf! Der Stadtsportbund lädt am Sonntag, 4. Juni, in den Braunschweiger Bürgerpark ein, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Die Schirmherrschaft übernimmt erneut Oberbürgermeister Thorsten Kornblum.

Laut Mitteilung des Stadtsportbunds finden drei verschiedene Läufe statt: Der erste startet um 10 Uhr über zirka 4 Kilometer, der zweite Lauf um 11 Uhr über die gleiche Entfernung und der dritte um 12 Uhr über rund 8 Kilometer. Die Strecke führt durch den Bürgerpark; beim dritten Lauf wird sie zweifach gelaufen. Start und Ziel ist bei allen drei Läufen die Parkfläche hinter der Volkswagenhalle. Zielsetzung des Organisations-Teams ist es, weit mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer für die Sache zu begeistern und damit die Spendensumme des vergangenen Jahres zu übertreffen.

Das Startgeld für Erwachsene beträgt 10 Euro

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.friedenslauf-bs.de. Dort sind auch Anmeldungen möglich. Anmeldungen werden aber auch als Mail entgegengenommen: friedenslauf@ssb-bs.de. Gerne können sich Läufer in diesem Jahr auch als Team anmelden. Das Startgeld beträgt 10 Euro für Erwachsene und Jugendliche (ab 15 Jahre) sowie 5 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Die Erlöse fließen je zur Hälfte in die DRK-KaufBar und den Verein frauenBUNT.

Zusätzlich zu den Läufen wird es auf der Bühne ein Rahmenprogramm mit Livemusik und Reden geben.

Um die entstehenden Kosten etwa für Infrastruktur und Sicherheit möglichst gering zu halten, hoffen die Veranstalter auch auf zahlreiche finanzielle Unterstützer. Potenzielle Spender und Sponsoren haben die Möglichkeit, sich per Mail über die Adresse friedenslauf@ssb-bs.de zu melden. Außerdem werden noch Helferinnen und Helfer für den Auf- und Abbau sowie Streckenposten gesucht. Interessierte können sich ebenfalls über die Mailadresse melden.

Der 1. Braunschweiger Friedenslauf hatte am 8. Mai 2022 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine stattgefunden. Damals hatten rund 700 Läufer teilgenommen. Die Spendensumme betrug rund 7000 Euro, die zu gleichen Teilen an die Refugium Flüchtlingshilfe und das Psychosoziale Zentrum NTFN in Braunschweig gingen.

