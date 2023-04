Hohe Geldsumme: Polizei schnappt Diebe in Braunschweig

Am Dienstagabend haben zwei 18- und 15-jährige Männer Bargeld in fünfstelliger Höhe aus einem Lebensmittelgeschäft in Braunschweig gestohlen, teilt die Polizei mit. Demnach haben die beiden Männer in einem unbeobachteten Moment das Büro des Geschäfts in der Straße Sack betreten und die Einnahmen des Tages entwendet.

Fahndung in Braunschweig führt zu Geld-Dieben

Die Inhaber konnten die Täter laut Polizei detailliert beschreiben. Daraufhin haben Polizisten die Jugendlichen stellen können, schreibt die Polizei. Auch das Bargeld habe die Polizei finden und sichern können. Die beiden Männer erwarten nun Strafverfahren, heißt es.

red

