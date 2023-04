80-Jähriger kracht mit Auto in eine Helmstedter Gärtnerei

Helmstedt. Den Vorwärtsgang und Rückwärtsgang verwechselt haben soll ein 80-Jähriger am Dienstag an einer Helmstedter Gärtnerei. Der Schaden: 10.000 Euro.

Ein Auto ist am Dienstagnachmittag in das Gebäude einer Helmstedter Gärtnerei gekracht.

Am Braunschweiger Tor in Helmstedt ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach hat ein 80-jähriger Autofahrer gegen 15.50 Uhr den Vorwärtsgang seines Autos eingelegt, obwohl er rückwärts fahren wollte. Laut Polizei bemerkte der Mann dies zu spät und krachte in ein Schaufenster und gegen einen Dach-Pfeiler einer Gärtnerei.

Mann fährt gegen Schaufenster

Verletzt wurde niemand, heißt es in der Mitteilung. Zerstört worden ist laut Polizei eine Schaufensterscheibe – das Auto, ein Renault, ist stark beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden, heißt es abschließend.

red

