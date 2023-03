BSVG: Linie 1 und 2 fahren im Schienenersatzverkehr

Braunschweig. In den Osterferien wird an den Gleisen der Sachsendamm-Brücke gearbeitet. Auch die A36-Abfahrt Heidberg ist betroffen.

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) will in den Osterferien an den Straßenbahn-Gleisen im Bereich der Sachsendamm-Brücke arbeiten. Dafür muss der Abschnitt gesperrt werden. Von Montag, 27. März, bis Gründonnerstag, 6. April, wird die Brücke für den Bahnverkehr gesperrt. Ebenfalls betroffen von der Sperrung ist die A36-Abfahrt Heidberg in Richtung Wolfenbüttel.

Übrigens: Die BSVG streikt bis Mittwoch, 22. März. Details dazu lesen Sie hier.

Die Stadtbahnlinien 1 und 2 enden laut BSVG in dieser Zeit am Hauptbahnhof. In Richtung Stöckheim beziehungsweise Heidberg/HEH-Kliniken sollen Busse die Fahrgäste ans Ziel bringen.

So läuft der Schienen-Ersatzverkehr in Braunschweig ab

Fahrgäste der Stadtbahnlinien 1 und 2 können am Hauptbahnhof in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Von hieraus verkehrt der SEV 1E tagsüber alle 15 Minuten über die Wolfenbütteler Straße weiter in Richtung Stöckheim zur Endhaltestelle Salzdahlumer Weg und zurück, heißt es in der Mitteilung der BSVG.

Stadtauswärts fahren die SEV-Busse ab der Haltestelle Richmondweg über die Haltestellen HEH-Kliniken, Görlitzstraße und Liegnitzstraße zur Glogaustraße und von dort aus auf dem üblichen SEV-Weg weiter in Richtung Stöckheim. Nicht bedient werden die Haltestellen Heinrich-Büssing-Ring, Sachsendamm, Militschstraße und Trakehnenstraße.

Stadteinwärts fahren die SEV-Busse über die Sachsendamm-Brücke. Die Haltestellen Trakehnenstraße, HEH-Kliniken und Heinrich-Büssing-Ring können nicht bedient werden. Dafür hält der SEV zusätzlich an der Haltestelle Glogaustraße.

Der SEV 2E verkehrt ebenfalls tagsüber alle 15 Minuten ab „Hauptbahnhof“ und fährt über den Bebelhof und die Salzdahlumer Straße weiter in Richtung Heidberg. Im Heidberg fahren die SEV-Busse über die Stettinstraße und bedienen die Ersatzhaltestellen Stralsundstraße und Stettinstraße. Der SEV 2E verkehrt weiter nach Melverode bis zur Endhaltestelle HEH-Kliniken. Fahrgäste der Linie 2 mit einem Fahrtziel rund um die Wolfenbütteler Straße werden gebeten, den SEV 1E oder die Buslinie 420 zu nutzen.

Die letzte Fahrt des SEV 2E ist jeweils um ca. 23 Uhr. Ab ca. 23 Uhr fährt der SEV 1E über die Salzdahlumer Straße und bedient zusätzlich die Haltestellen Stralsundstraße und Stettinstraße.

Die Kurzfahrten der Linie 431 zwischen den Haltestellen Erfurtplatz und Hauptbahnhof entfallen im Zeitraum des Schienenersatzverkehrs.

Die Autobahn 36 wird auf Höhe Melverode gesperrt

Die Autobahn 36 wird auf Höhe Melverode am Sonntag, 2. April, ganztägig gesperrt. Daher müssen der Schienenersatzverkehr und die Buslinie 420 an diesem Sonntag umgeleitet werden. Die Haltestellen Heinrich-Büssing-Ring, Bürgerpark, Jahnplatz, Richmondweg, HEH-Kliniken sowie die SEV-Haltestellen Stralsundstraße und Stettinstraße können am 2. April nicht bedient werden.

Weiter kündigt die BSVG für den 2. April an, dass der SEV 1E ganztägig über die Salzdahlumer Straße verkehrt, der SEV 2E entfällt.

Die Buslinie 420 wird am 2. April über die Salzdahlumer Straße umgeleitet und kann zusätzlich als Schienenersatzverkehr genutzt werden. Die Abfahrtszeiten der Linie 420 verändern sich dadurch um bis zu 15 Minuten.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de