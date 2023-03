Mann in Braunschweig mit Messer bedroht

Braunschweig. Ein Unbekannter hat am Wochenende einen 25-Jährigen in Braunschweig nach einem Streit mit einem Messer bedroht – der Täter floh unerkannt.

Zu einer versuchten Körperverletzung ist am in Braunschweig am Wendenring in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Das berichtet die Polizei am Montagmorgen. Ein 25-jähriger Braunschweiger war mit zwei Bekannten auf dem Heimweg, als er zwischen Reichenberg- und Huttenstraße mit einer entgegenkommenden Person zusammenstieß.

Braunschweiger mit Messer bedroht

In der Folge kam es erst zu verbalen Streitigkeiten und zu einem Handgemenge, wobei die unbekannte Person dem 25-Jährigen ins Gesicht spuckte. Der Unbekannte stürzte, stand wieder auf und zog dabei ein Messer aus seiner Kleidung. Er griff den Braunschweiger mit diesem Messer an, beleidigte ihn und drohte, ihn abzustechen.

Der 25-Jährige wurde nicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend durch einen Hofeingang und konnte trotz einer sofortigen polizeilichen Fahndung nicht mehr gefunden werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, befragte Zeugen und leitete ein Strafverfahren ein.

red

