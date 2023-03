Meinung Kommentar zum Derby in Braunschweig – Ist das noch Fußball?

Die Schlacht ist geschlagen, wäre man geneigt zu sagen, wenn uns nicht die Weltlage auch rein sprachlich zur Mäßigung anhalten würde. 2000 Polizeibeamte mussten dafür sorgen, dass sich rivalisierende Fangruppen aus Braunschweig und Hannover nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen.

Giftige Schwaden, Raketen in die gegnerische Kurve

Da man aber Pyrotechnik, Raketen und Böller so einfach in ein deutsches Stadion bringen kann wie Eier auf den Altstadtmarkt, wurde es dennoch wieder mal brandgefährlich. Eltern mussten ihre Kinder von der Tribüne bringen, weil sich giftige Schwaden ausbreiteten. Und dann ballerten sie auch noch in die gegnerische Kurve.

Problem-Fans beider Seiten nehmen sich nichts. Ist die eine Seite mal „friedlich“, beziehungsweise hat Feuerpause, räuchert die andere Seite los. Mit Fußball hat das längst nichts mehr zu tun, immer wieder muss unterbrochen werden. Im Zweifelsfalle schadet’s halt der eigenen Mannschaft, deren Fluss unterbrochen wird.

Die Klubs müssen stärker in die Pflicht genommen werden

Zur „Belohnung“ gehen die Spieler dann noch in die jeweils eigene Kurve und bedanken sich. Ein Ritual gewiss, aber man kann da auch mal drüber nachdenken.

Und eine Gesellschaft muss sich fragen, wie lange sie solche Szenen unter dem Deckmantel von „Fußball“ noch hinzunehmen bereit ist. Die Klubs müssen wesentlich stärker als bisher an der Deckung jener Kosten beteiligt werden, die ihre Spiele verursachen. Ihr Interesse würde deutlich steigen, in einen wirklich effektiven Dialog mit jenen „Fans“ zu treten, sonst kommst du halt nicht rein ins Stadion.

Und dass Gefahrstoffe unkalkulierbarer Art unter eine Menge von 23.000 Menschen auf engstem Raum geschmuggelt werden können, das würde in keinem anderen Bereich unseres Lebens akzeptiert.

