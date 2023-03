Jetzt für den Braunschweiger „Rotary Hanse Förderpreis“ bewerben

Der Rotary-Club „Braunschweig Hanse“ schreibt zum 10. Mal den „Rotary Hanse Förderpreis“ aus. Der Preis unterstützt soziale und kulturelle Projekte und hat eine Gesamtsumme von mindestens 20.000 Euro. Er unterteilt sich in drei erste Preise von jeweils 4000 Euro und vier zweite Preise über jeweils 2000 Euro. Sollten viele weitere gute Bewerbungen dabei sein, gibt es bis zu zehn Anerkennungen über jeweils 500 Euro, kündigt Clubpräsident Andreas Haase an.

In den letzten neun Jahren wurden ihm zufolge Preisgelder von mehr als 150.000 Euro vergeben. Die Preisträger stammten aus den Bereichen Theater, Therapie, Musik, Drogenhilfe, Flüchtlingshilfe, Lebenshilfe, Entwicklungshilfe und der Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Rotary-Club: Wir wollen Anschub- oder Brückenfinanzierungen bereitstellen

Auch eine Sonderausschüttung hat es schon gegeben. „Davon profitieren sieben Preisträger der letzten drei Jahre“, so Haase. „Sie haben in diesem Februar jeweils zusätzlich 1500 Euro für ihre qualitativ nachhaltige Arbeit erhalten.“ Dazu gehörten unter anderem der Verein Libero, der mit dem Projekt „Sommerfreizeit für besondere Kinder“ neurologisch kranken Kindern hilft, sowie Ankwas-Roots, die gemeinsam mit einer ghanaischen Bürgerinitiative Plastikmüll am Strand von Accra, der Hauptstadt Ghanas, sammeln. Ebenso der Tagestreff Iglu, der auch am Wochenende geöffnet bleiben soll, damit Wohnungslosen ein niedrigschwelliges Angebot im Rahmen der Grundversorgung gemacht werden kann.

„Wir verstehen den Preis als Ergänzung zu dem, was Stiftungen und andere Träger leisten“, sagt Haase. „Wir wollen Anschub- oder Brückenfinanzierungen bereitstellen für gute Ideen oder Weiterentwicklungen im Bereich der sozialen oder kulturellen Arbeit.“ Das Projekt kann sowohl etwas Neues sein, aber es kann auch an einer Arbeit andocken, die schon geleistet wird, und Unterstützung braucht. Jedenfalls sollte es als separates Projekt erkennbar sein, betont er.

Zirkus Dobbelino wird über drei Jahre mit 4000 Euro jährlich gefördert

Mit dem Preis soll den Preisträgern eine wertschätzende Plattform geboten werden, die sie zusätzlich für ihre Arbeit motivieren soll. Sollten die ausgezeichneten Projekte über einen längeren Zeitraum angelegt sein und sich entsprechend gut etablieren, werden auch Patenschaften übernommen. Das bedeutet sowohl beratende Hilfestellung, als auch weitere finanzielle Unterstützung im Rahmen der Projektprozesse. So werde zurzeit der Zirkus Dobbelino – für die Arbeit mit Kindern aus defizitären Verhältnissen – über drei Jahre mit 4000 Euro jährlich gefördert.

Bewerben können sich alle, die ein soziales oder kulturelles Projekt in und um Braunschweig mit den Menschen vor Ort – oder in Entwicklungsländern durchführen. Also Vereine, Initiativen und Einrichtungen, die für ein einmaliges oder längerfristiges soziales / kulturelles Projekt Geld benötigen.

Die Ausschreibungsunterlagen können ab sofort unter der Mailadresse gemeindienst.rc-braunschweig-hanse@web.de angefordert werden. Eine clubinterne Jury bewertet die eingegangenen Projektvorschläge. Kriterien sind unter anderem Nachhaltigkeit, Qualität, Originalität, Breitenwirkung und effektiver Einsatz der Spendenmittel. Einsendeschluss ist der 1. Mai 2023. Die Bekanntgabe der Projekte, die gefördert werden sollen, wird Ende Mai 2023 erfolgen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de