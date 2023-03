Barrierefrei umgebaut wird die Bushaltestelle Kanalbrücke Süd stadtauswärts an der Bundesstraße 188 in Vorsfelde. (Symbolbild)

Bauarbeiten Haltestelle Kanalbrücke Süd in Vorsfelde wird umgebaut

Barrierefrei umgebaut wird die Bushaltestelle Kanalbrücke Süd stadtauswärts an der Bundesstraße 188 in Vorsfelde, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Dafür nutze die Stadt Wolfsburg auch Fördermittel aus einem Landesprogramm, mit dem der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gestärkt werden soll.

Die Arbeiten starten der Stadt zufolge am Montag, 20. März, und sollen nach Ostern enden. Um dafür genügend Platz zur Verfügung zu haben, werde die südliche Fahrbahn zeitweise gesperrt. Es soll eine Umleitung eingerichtet und ausgeschildert werden. Der Verkehr in Richtung Zentrum sei nicht betroffen. Er werde als Einbahnstraße an der Baustelle vorbeigeführt.

„Ich freue mich, dass an dieser Stelle eine weitere Optimierung für den ÖPNV und den Radverkehr erreicht wird und bitte hinsichtlich der verkehrlichen Einschränkungen bei allen Verkehrsteilnehmenden um Verständnis“, erklärt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Die Baukosten betragen der Stadt zufolge rund 80.000 Euro. Daran beteiligen sich demnach die Landesnahverkehrsgesellschaft mit etwa 75 Prozent, der Regionalverband Großraum Braunschweig mit weiteren 6,25 Prozent und die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) mit rund 12,5 Prozent.

Vorhandene Haltebucht zu klein

Weil das Vorhaben noch zum Umgestaltungsprogramm aus dem Jahr 2022 gehöre, sich kapazitätsbedingt aber erst jetzt umsetzen lasse und kurzfristig abgerechnet sein müsse, lasse es sich nicht in die Sommerferien verschieben. Deshalb sei es auch nicht mit der dort geplanten Grundsanierung der Straße kombinierbar. Bautechnisch müsse man beide Bereiche trennen, so dass im Bauablauf auch keine Effizienzsteigerung möglich gewesen wäre, so die Stadt.

Die vorhandene Haltebucht sei im derzeitigen Zustand zu klein für die Aufstellung der Busse, so dass der fließende Verkehr während des Ein- und Aussteigens der Fahrgäste behindert werde. Daher soll nun die Busbucht verbreitert und gleichzeitig verlängert werden. So lasse sich künftig der neue und erhöhte Sonderbordstein richtig anfahren, und die Busse stünden nicht mehr in den Fahrstreifen.

Die Haltebucht werde in Betonbauweise hergestellt, behindertengerecht umgebaut, und erhalte erhöhte Sonderbordsteine, taktile Leiteinrichtungen und Fahrradanlehnbügel, um den Umstieg vom Rad auf den ÖPNV zu erleichtern.

Umleitung ausgeschildert

Während des Umbaus werde der Verkehr stadtauswärts über die Landesstraße 290/Neuhäuser Straße und Marie-Curie-Allee umgeleitet. Die Umleitung werde ausgeschildert.

Der Geh- und Radweg im Bereich der Bushaltestelle müsse komplett gesperrt werden. Als Alternative werde für den fußläufigen Verkehr eine Umleitung über die Klingemannstraße eingerichtet.

Zunächst müssten die vorhandene Befestigung der Busbucht und des Wartebereiches sowie die Schutzplanken abgebrochen werden. Dann würden die neuen Bord- und Entwässerungsanlagen sowie die Tragschichten hergestellt. Weil die Haltestelle vergrößert werde, müssten zwei Leuchtmasten versetzt werden. Es folgten die Verlegung der taktilen Elemente, der Einbau von Fahrradanlehnbügeln und die Pflasterverlegung.

Dreieinhalb Wochen Einschränkungen

In der Woche vor Ostern soll die Busbucht in zwei Schichten aus Unterbeton und Faserbeton hergestellt werden. Weil frischer Beton nicht sofort mit Maschinen und Lastwagen befahren werden könne, sollen die Feiertage zum ersten Erhärten des Betons genutzt werden. Direkt nach Ostern könne dann die Schutzplanke an der Bundesstraße 188 wieder hergestellt werden.

Um die Behinderungen des Verkehrs weitestgehend auf die Ferienzeit zu beschränken, soll für die restliche Zeit der Aushärtung des Betons nur noch die Busbucht abgesperrt bleiben. Während dieser Zeit würden dann noch die Fugen im Beton hergestellt.

Damit ließen sich die verkehrlichen Einschränkungen von insgesamt fünf auf dreieinhalb Wochen minimieren. Witterungsbedingt seien Veränderungen im Bauablauf möglich.

