Blaulicht Braunschweig Hauseinbruch in Braunschweiger Weststadt – Polizei sucht Zeugen

Was die Täter gestohlen haben ist zur Zeit noch unklar (Symbolbild).

Braunschweig. Unbekannte Täter sind am Montagabend in der Weststadt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nun sicht die Polizei Braunschweig Zeugen zu der Tat.