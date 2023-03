Enkeltrick in Braunschweig: Polizei sucht Zeugen

In Braunschweig ist es in der vergangenen Woche zu zwei Fällen von Trickbetrug gekommen. Das berichtet die Polizei am Montag. Bei dem sogenannten Enkeltrick geben sich die Täter am Telefon meist älteren Menschen gegenüber als Verwandte in einer Notsituation aus und bitten um Geld, dass dann eine dritte Person entgegen nehmen soll. In den aktuellen Fällen erbeuteten die Betrüger mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

83-Jährige in Braunschweig betrogen

Eine 83-jährige Braunschweigerin aus Volkmarode hatte am vergangenen Freitagvormittag zunächst einen Anruf erhalten. Wie die Polizei schildert war am Hörer eine junge Frau mit weinerlicher Stimme. Sie erzählte, dass sie jemanden bei einem Verkehrsunfall getötet habe und reichte das Telefon an eine andere Dame weiter. Diese gab sich als Rechtsanwältin aus und bestätigte den angeblichen Vorfall.

Die Seniorin glaubte, dass ihre Schwägerin am anderen Ende des Telefons sei. Um diese aus der Haft zu befreien, fuhr sie zu einer Bank und hob dort einen mittleren fünfstelligen Betrag ab. Obwohl die Bankmitarbeiterin die Dame auf einen möglichen Trickbetrug hinwies, ließ sich die Braunschweigerin nicht davon abbringen, das Geld abzuheben. Nachdem sie nach einer weiteren telefonischen Aufforderung in die Nähe des Amtsgerichts Braunschweig fuhr, wurde der Geldbetrag von einer Frau an ihrem Auto abgeholt. Erst als die Seniorin wieder zu Hause war und ihren Neffen anrief, bemerkte sie den Betrug.

Senior aus Braunschweig abgezockt

Ein ähnlicher Fall trug sich am gleichen Tag im Östlichen Ringgebiet zu. Hier erhielt ein 85-Jähriger einen Anruf, bei dem auch eine weibliche Stimme von einem Verkehrsunfall sprach. Anschließend wurde auch hier das Gespräch an eine vermeintliche Rechtsanwältin übergeben.

Nach einem längeren Telefonat wurde dem Senior erklärt, dass eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts einen fünfstelligen Kautionsbetrag bei ihm zuhause abholen würde. Schließlich übergab er an seiner Haustür ebenfalls einen mittleren fünfstelligen Betrag an eine unbekannte Frau.

Polizei fahndet und bittet um Hinweise

In beiden Fällen nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und fertigte eine Strafanzeige.

Die Polizei sucht nun außerdem nach Zeugen, die Hinweise zu der Abholerin geben können. Sie wird wie folgt beschrieben: 160 Zentimeter groß, dunkle Haare, dunkler Mantel. Hinweise können an den Kriminaldauerdienst gerichtet werden: (0531) 4762516.

red

