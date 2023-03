Braunschweig. Jetzt steht es fest: Bis Ende Januar 2024 schließt das Karstadt-Haupthaus in Braunschweig. So reagieren Politik, Gewerkschaft und Bewohner.

Galeria Karstadt Kaufhof Aus für Karstadt in Braunschweig – so reagiert die Stadt

Der Schock sitzt tief: Das Kaufhaus Galeria Karstadt Kaufhof in der Schuhstraße in der Braunschweiger Innenstadt schließt seine Pforten endgültig. Bis Ende Januar 2024 soll der Betrieb noch laufen – dann ist für immer Schluss. Das gab die Konzernleitung am Montag bekannt.

OB von Braunschweig sieht Zäsur

Die Entscheidung des Konzerns Galeria rief eine Reihe von Reaktionen hervor. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) sprach von einer Zäsur: „Für die Einkaufsstadt Braunschweig, für unsere Innenstadt und insbesondere für die vielen Beschäftigten bedeutet diese traurige Nachricht einen drastischen Einschnitt“, so der OB.

In Braunschweig ende damit innerhalb weniger Jahre eine Ära. „Der Verlust dieses zentralen Ankers unserer Innenstadt so kurz nach der Schließung der Häuser am Bohlweg und am Gewandhaus macht deutlich, wie dynamisch der Strukturwandel im Handel und in den Innenstädten voranschreitet.“

Diese Galeria Karstadt Kaufhof Filialen schließen Foto: Kristin Heine / dpa

Vergeblich habe die Stadt Gespräche mit dem Galeria-Konzern gesucht und auf die positive Entwicklung der Passantenfrequenzen und die zahlreichen Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt aufmerksam gemacht: „Es ist sehr enttäuschend, dass das Unternehmen nicht am Standort Braunschweig mit seinem großen Einzugsgebiet innerhalb der Region festhält“, so Kornblum.

Verdi Niedersachsen: „Ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen“

Deutliche Worte fand auch die Gewerkschaft Verdi in Niedersachsen: „Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen“, sagt Verdi-Landesfachbereichsleiterin Sabine Gatz in einer Presseerklärung. Verdi kritisiert, dass in Niedersachsen an gleich fünf Standorten und nach mehr als 18 Jahren der Sanierung die Existenzen von mehr als 630 Beschäftigte auf dem Spiel stünden. Davon etwa 185 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Braunschweig.

Die Gewerkschaft kündigte an, alles dafür zu tun, den Beschäftigten in dieser Situation zu helfen. Für die Gewerkschafterin Gatz sind die Fehler, die zur aktuellen Lage geführt habe, hausgemacht. Management um Management habe sich bei dem Konzern die Klinke in die Hand gegeben. Das durch die Verdi-Bundestarifkommission und die Betriebsräte geforderte Zukunftskonzept für den Verbleib der restlichen Warenhäuser wurde von der Unternehmensleitung verschleppt: „Und schon wieder zahlen die alleinerziehende Verkäuferin und die Familienväter mit ihren geringen Einkommen für die Fehler des Managements“, so Gatz.

Bestürzung und Enttäuschung in Braunschweig

Auch bei Braunschweiger Passantinnen und Passanten überwogen am Montag Enttäuschung. Mit dem Verlust des Kaufhauses würde aus der Sicht der Einwohnerinnen und Einwohner Braunschweig weiter an Attraktivität verlieren.

Der 74 Jahre alte Detleff Schiel aus Braunschweig sagte unserer Zeitung am Montag: „Ich bin alter Braunschweiger und bin das eigentlich gewohnt, dass Karstadt im Zentrum ist. Ich finde das erschreckend. Die Stadt verliert unglaublich viel, wenn Karstadt und andere große Läden verschwinden.“

Und eine ebenfalls 74-Jährige aus Salzgitter empfand Bestürzung: „Ich finde es furchtbar. Karstadt war unser Anlaufpunkt. Wir konnten hier alles kaufen. Ich dachte immer die Filialen bleibt offen. Leider ist das nicht so.“ Ihr schließt sich Bern Breitbach aus Braunschweig an. Der 76-Jährige fürchtet um den Standort Braunschweig: „Es ist wieder ein Negativ-Aspekt hier in Braunschweig. Es gab immer Anlaufpunkt zum Einkaufen. Früher hatten wir Herti, Karstadt, Leckermann. Jetzt ist Karstadt auch noch am Ende. Ich bedaure das sehr. Gerade für die Innenstadt sehr negativ. Braunschweig wird fast zur Provinz.“

