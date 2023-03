Schulputztag in Braunschweig: Mehr als 12.000 sammelten Müll

Braunschweig. Mehr als 12.000 Teilnehmer: Auch die Kindergarten-Kinder strömten am Freitag aus, um Müll einzusammeln. Am Samstag sind die Erwachsenen dran.

Alte Schuhe, Pizzakartons und haufenweise Papier: Die Klasse 3c der Grundschule Klint zeigt auf unserem Foto eindrucksvoll, warum ein Stadtputztag immer wieder nötig ist und der Abfallentsorger Alba Unterstützung gut gebrauchen kann. Am Freitag haben Schulen und Kindergärten auf Straßen, Plätzen und Grünflächen schon mal vorgemacht, wie ein gelungener Einsatz für Umwelt und Natur aussieht. Am Samstag ziehen die Erwachsenen nach. Der Stadtputztag geht auf eine Idee des ehemaligen Oberbürgermeisters Gert Hoffmann zurück und bringt alljährlich im März und April bis zu 20.000 Menschen auf die Beine.

Angemeldet waren am Freitag 10.746 Schülerinnen und Schüler und 1.647 Kinder aus Kindertagesstätten mit insgesamt 1.116 Begleitpersonen. Laut Stadtverwaltung beteiligten sich 55 Schulen aller Formen und 34 Kitas. Wie viele Kilogramm Müll zusammengekommen sind, werden wir nächste Woche verkünden.

Gewinnlose für die Tombola werden am Samstag bekanntgegeben

Unter allen Teilnehmenden werden wieder Preise für eine große Tombola verlost. Die Gewinnnummern werden auf der Internetseite der Stadt (www.braunschweig.de) ab Samstag bekanntgegeben. Die Gewinne können von Dienstag, 14. März, bis Donnerstag, 30. März, bei Alba in der Frankfurter Straße nach Terminabsprache und Vorlage des Loses abgeholt werden.

Alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden kostenlos mit Müllsäcken und Arbeitshandschuhe ausgestattet und können einen Abholplatz für die vollen Säcke festlegen, so dass sie ihr Sammelgut auch ordnungsgemäß wieder loswerden. Wer Fotos vom Stadtputz gemacht hat und diese der Stadt zur Veröffentlichung zukommen lassen möchte, wende sich an martin.geissler@braunschweig.de. Wer an anderen Tagen wilden Müll einsammeln möchte, kann sich gerne an Alba wenden unter der Rufnummer 0531-88620.

