Trickbetrüger unterwegs in Braunschweig

Zu einem Trickdiebstahl in der Braunschweiger Nordstadt ist es am Donnerstagvormittag gekommen. Das berichtet die Polizei am Freitag. Demnach habe ein Mann in Handwerkerkleidung gegen 11 Uhr an der Tür einer 83-Jährigen in der Wichernstraße geklingelt. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, bat er die Seniorin ins Badezimmer zu gehen und dort das Wasser aufzudrehen.

Wasserwerk-Betrüger in Braunschweig

Nach kurzer Zeit erschien er wieder und sagte, dass sich nun alles erledigt habe. Später am Abend stellte die Dame fest, dass aus ihrer Wohnung Bargeld in dreistelliger Höhe und Scheckkarten entwendet wurden und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und fertigte eine Strafanzeige.

Bei einem gleich gelagerten Sachverhalt blieb es in den Mittagsstunden nur bei einem Versuch. In der Maschstraße gab ein Mann an der Wohnungstür einer 92-jährigen Dame an, dass er die Wasserleitungen überprüfen müsse. In der Wohnung der Seniorin befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Haushaltshilfe.

Nachdem er nur kurz einen Wasserhahn auf- und zugedreht hatte, verließ der Mann die Wohnung wieder. Entwendet wurde nichts. Auch hier fertigte die Kriminalpolizei eine Strafanzeige und nahm die Ermittlungen auf.

