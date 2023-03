„Zucchero“ wagt den Schritt in die Braunschweiger Innenstadt

Braunschweig. Das „Zucchero“ zieht von Wenden in die Innenstadt. Am Schild gibt eröffnen die Figuccios nun mit Feinkost, Wein und frischen Speisen wie der „Pinsa“.

Neues in der Braunschweiger Innenstadt. Am Schild eröffnet im Laufe dieser Woche die „Enotheca Zucchero“, eine Mischung aus italienischem Feinkost- und Weinladen und Gastronomie mit frisch zubereiteten Speisen. Der Name dürfte einigen Braunschweigerinnen und Braunschweigern bekannt vorkommen. Denn bis August vergangenen Jahres hatte das „Zucchero“ in Wenden geöffnet.

Mit dem „Zucchero“ setzt sich der Trend in der Innenstadt fort, dass Leerstände durch inhabergeführte Läden und Gastronomie ersetzt werden. Dahinter stehen Elke und Alberto Figuccio. Das Paar betrieb in Braunschweig bereits ein italienisches Restaurant im Hotel Ritter St. Georg und zuvor mehrere Restaurants in Wolfenbüttel. Seit Jahrzehnten sind die beiden in der Gastronomie-Branche in der Region tätig. War das „Zucchero“ in Wenden noch ein alleiniges Projekt von Elke Figuccio, machen die beiden nun wieder gemeinsame Sache. „Wir wissen, dass wir gut zusammenarbeiten“, sagt sie.

Figuccio kennt bekannte italienische Winzer persönlich

Alberto Figuccio war zuvor lange im Außendienst eines Gastronomie-Großhandels tätig. Von den Kontakten aus seinen zahlreichen Italien-Reisen profitiert nun auch das Sortiment: „Ich kenne fast jeden Winzer persönlich, auch bei Käse- und Wurst sind mir einige Produzenten bekannt.“ Bei den Weinen im Trend liegen in Deutschland seit langer Zeit die Weine aus der Toskana, aber auch Weine aus Südtirol oder vom Gardasee werden zunehmend nachgefragt.

Gekauft werden sie häufig als Geschenk und nicht für den eigenen Verzehr. „Ich denke, die Leute verschenken lieber besondere Wein, die sie sich selbst im Alltag eher nicht kaufen würden.“, sagt Elke Figuccio. Der Bedarf an italienischen Produkten scheint in Braunschweig groß zu sein, denn das „Zucchero“ reiht sich in der Innenstadt neben anderen italienischen Feinkostläden ein, wie dem „Al Trullo“ (Bäckerklint), dem „Cristalli’s“ (Schloss-Akarden), dem „La Vigna“ (Ziegenmarkt) oder dem „Sapori Toscani“ (Gördelingerstraße).

Käse, Wurst und Pinsa statt Pizza

Alberto Figuccio bringt auch eine persönliche Note aus seiner Heimat in das „Zucchero“ mit ein. Er stammt aus der Küstenstadt Trapani auf Sizilien, einige Produkte stammen keine vier Kilometer von seinem Heimatort entfernt. „Wir verbinden auch unseren Urlaub damit, bei unseren Produzenten vorbeizuschauen“, sagt Alberto Figuccio.

Auf der Speisekarte finden sich italienische Klassiker, wie Vitello tonnato, Bruschetta und Lasagne. Pizza sucht man auf der Karte jedoch vergebens, denn an ihre Stelle tritt die sogenannte Pinsa. Sie wird zwar ähnlich wie die Pizza mit Käse und anderen Zutaten belegt, jedoch besteht ihr Teig aus drei unterschiedlichen Mehlarten (Weizen, Soja und Reis). Der Teig wird, anders als bei der Pizza, erst nach dem er gebacken wurde belegt. Die Pinsa liegt im Trend und kam erst Anfang der 2000er Jahre in Rom auf. Auch einen Außenbereich hat das „Zucchero“ beantragt.

Mit der Eröffnung im Laufe dieser Woche geht für die Figuccios eine lange Wartezeit zu Ende. Denn das „Zucchero“ in Wenden – der Name ist an den bekannten Sänger angelehnt – schloss bereits im August vergangenen Jahres. Doch wegen des Umbaus an der Welfenpassage verschob sich der Umzug immer weiter nach hinten, auch weil der Vormieter, der Optiker „Die Brille“ für die Umbauzeit die Ladenfläche bezog. „Nun kann es endlich losgehen“, sagt Elke Figuccio.

