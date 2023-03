Braunschweig. Unbekannte sind in ein Wohnhaus im Westlichen Ringgebiet eingebrochen. Es fehlen Schmuck und eine dreistellige Summe an Bargeld.

Polizei Braunschweig Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Braunschweig

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus im Westlichen Ringgebiet Schmuck und Bargeld gestohlen.

Die Inhaber einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße kamen nach dem Einkaufen nach Hause. Laut der Polizei stellten sie da fest, dass in der Wohnung diverse Schränke geöffnet und offensichtlich durchwühlt wurden. Schmuck und Bargeld in dreistelliger Höhe fehlte.

Nach Verständigung der Polizei wurde der Tatort durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Unbekannten verschafften sich wahrscheinlich mit Hilfe von Werkzeug Zutritt zur Wohnung. Es wurden diverse Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet.

