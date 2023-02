Braunschweig. 300 Braunschweiger Kinder und Jugendliche verbringen ihre Ferien auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz an der Ostsee. Ohne Betreuung geht’s nicht.

Kinder- und Jugendzeltplatz der Stadt Braunschweig in Lenste, Beachparty und Buletten am Strand

Jugendförderung Betreuer für Braunschweiger Ferienfreizeit in Lenste gesucht

Die Abteilung Jugendförderung/FaBS (Ferien außerhalb Braunschweigs) der Stadt Braunschweig sucht Betreuerinnen und Betreuer, die Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren und die Sommerferienfreizeit nach Lenste an der Ostsee zu begleiten. „Die Tätigkeiten dabei sind weit gefächert“, heißt es seitens der Stadt: „Vom Animieren, Basteln und Krokodilpflaster-Kleben bis hin zum Stockbrotteig-Kneten, Sandburgen-Bauen und der Begleitung von Nachtwanderungen. All das zusammen mit einem großen Team und direkt am Meer.“

Am Samstag, 11. März, findet die „Starterschulung“ statt, in der die Möglichkeit besteht, sich vorab ein Bild von der Ferienfreizeit zu machen. Für weitere Informationen steht unter 0531/470-8524 oder per E-Mail unter fabs@braunschweig.de Holger Wrehde zur Verfügung.

300 Braunschweiger Kinder und Jugendliche kommen nach Lenste

Zusätzlich biete die Abteilung Jugendförderung/FaBS, Schulungen zum Erlangen der Jugendgruppenleitercard (Juleica) an, so die Stadtverwaltung. „Dabei werden pädagogische und rechtliche Inhalte vermittelt, die für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nötig und in der Praxis sehr hilfreich sind.“ Die Juleica befähigt, kleine Gruppen von Kindern und Jugendlichen zu betreuen, und bietet sogar die Möglichkeit, beim Arbeitgeber Sonderurlaub zu beantragen.

Die Sommerferienfreizeit findet vom 21. Juli bis 6. August auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz der Stadt Braunschweig in Lenste/Grömitz statt. Dort erstreckt sich ein großes Gelände mit festinstallierten Zelten, Festgebäuden sowie Spiel- und Sportplätzen. Besucht wird der Platz von ca. 300 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren. „Jede Betreuungskraft übernimmt und betreut eine kleine Gruppe. Die Gegebenheiten vor Ort bieten viel Spielraum, um für und mit den Kindern und Jugendlichen tolle Ferien zu gestalten.“

