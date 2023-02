Dreister Diebstahl auf Braunschweiger Supermarktplatz

(Symbolbild) Auf einem Supermarktparkplatz an der Hamburger Straße in Braunschweig wurde eine Frau bestohlen.

Zu Vorfällen wie diesen ist es in Braunschweig schon des Öfteren gekommen, berichtet die Polizei:

Am Donnerstagvormittag stieg eine Frau auf einem Supermarktparkplatz an der Hamburger Straße in ihr Auto. Als sie losfuhr, bemerkte sie ein lautes Geräusch an ihrem Auto. Ein Mann erschien, forderte sie zum Anhalten auf und deutete anschließend auf einen der Hinterreifen. Dort befand sich ein Nagel in der Lauffläche, an dem ein rund 40 Zentimer langer Gummischlauch befestigt war.

Weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Der Mann entfernte diesen, sodass die Frau anschließend weiterfahren konnte. Sie musste dann jedoch feststellen, dass ihre Beifahrertür geöffnet war und die auf dem Sitz befindliche Handtasche von einem unbekannten Täter gestohlen wurde. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Unklar ist bislang, ob der Mann, der den Nagel entfernte zur Tätergruppe gehört.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen auch nur für kurze Zeit unbeobachtet im Auto zu lassen und rät, das Auto auch beim kurzzeitigen Verlassen abzuschließen.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de