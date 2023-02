Er wurde 97 – Braunschweigs Ehrenbürger Sally Perel ist tot

Eine nimmermüde Stimme für Respekt und Toleranz ist tot: Peines Bürgermeister Klaus Saemann erklärt in einer Pressemeldung: „Wir trauern um unseren Ehrenringträger Sally Perel, der laut Mitteilung seiner Familie am heutigen Morgen in Israel verstorben ist. Unsere Gedanken sind in diesem Moment bei seinen Angehörigen und Freunden.“

Perel war in Peine geboren, aber auch in Braunschweig verehrt: 2020 hatte er die Ehrenbürger-Würde erhalten. Der VW-Betriebsrat in Braunschweig vergibt seit Jahren den Sally-Perel-Preis für Respekt und Toleranz. Perel hatte am eigenen Leib erfahren, wie rassistisches Gedankengut zu inhumanem Denken und Verhalten führt, und es sich zur Lebensaufgabe gemacht, sich für mehr Menschlichkeit einzusetzen.

Als Mitglied der Hitlerjugend war es ihm gelungen, seine jüdische Identität zu verbergen und den Nationalsozialismus zu überleben. 1943 war der gebürtige Peiner zur Berufsausbildung nach Braunschweig gekommen.

Die Ausbildung zum Werkzeugmacher absolvierte er im „Vorwerk“ von Volkswagen. 1948 schließlich wanderte Perel nach Israel aus, um den just gegründeten Staat mit aufzubauen.

Seine Autobiografie „Ich war Hitlerjunge Salomon“ ist ein nachhaltig wirkendes Zeugnis, wie gefährlich ein politisches System ist, das Menschen ausgrenzt und gegeneinander aufhetzt. Perel hatte 40 Jahre gebraucht, um das Erlebte zu verarbeiten, bevor er sich entschloss, ein Buch mit seiner Geschichte zu schreiben.

Seit den 1990er Jahren war er meist zweimal jährlich auf Lesetouren durch Deutschland unterwegs. Besonders gerne ging er in Schulen, um seine Erlebnisse in der Zeit des Nationalsozialismus der jungen Generation näher zu bringen.

Er bekannte stets offen, damals der Propaganda der Nazis erlegen zu sein. „Ich wurde zum Hass erzogen auf alles, was nicht deutsch war.“ Sein Gehirn sei vergiftet worden. „Böses kann nur durch Gutes bekämpft werden; Hass nur durch Liebe“, hatte Perel bei der Preisverleihung 2019 gesagt.

