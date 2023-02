Umleitung für Braunschweigs Straßenbahnen

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Baustelle – Straßenbahnen aus Richtung Weststadt können die Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Straße zurzeit nicht mehr anfahren. Freie Fahrt nur in Richtung Weststadt.

Verwunderte Blicke bei Fahrgästen der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG): Wer aus Richtung Weststadt kommt, kann nicht mehr an der beliebten Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Platz aussteigen. Straßenbahnen fahren stattdessen eine Umleitung über den Kennedy-Platz zu ihrem Ziel.

Wie die BSVG-Pressestelle erläutert, führt eine Baustelle direkt an der Haltestelle dazu, dass Straßenbahnen der Linien 3 und 5 einen Umweg fahren müssen. „Ein Schaden an einer Fernwärmeleitung“, heißt es. „Die Größe der Baustelle macht es unmöglich, die Haltestelle anzufahren.“ Dies gelte nur für die Straßenbahnen, die aus Richtung Weststadt kommen. In Richtung Weststadt werde weiterhin über die Friedrich-Wilhelm-Straße gefahren. Die Haltestelle dort werde auch bedient. Der Busverkehr sei nicht betroffen. Busse können die Baustelle umfahren.

Wann die Straßenbahnen aus Richtung Weststadt wieder ihre übliche Strecke fahren, ist unklar. Seitens der Pressestelle hieß es: „Die Dauer der Bauarbeiten lässt sich zurzeit noch nicht genau abschätzen. Sobald die Strecke wieder frei ist, werden wir die Fahrgäste informieren.“

