Braunschweig. Eine Gruppe Menschen wehrte sich am Samstag gegen polizeiliche Maßnahmen. Sie wurden handgreiflich und beleidigten einen Beamten. Das ist passiert.

In Braunschweig bedrängte eine Gruppe einen Polizisten. (Symbolbild)

Blaulicht Menschenmenge bedrängt Polizisten in Braunschweig

Mehrere Personen haben am frühen Samstagnachmittag ihre Autos in zweiter Reihe auf dem Braunschweiger John-F.-Kennedy-Platz geparkt. Eine Polizeistreife erkannte dies als Verkehrsbehinderung und sprach Personen vor Ort darauf an, teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten und einem Platzverweis.

Auf Anfrage der Beamten erklärten die Personen vor Ort, dass dort eine private Feierlichkeit stattfinde. Die Polizei solle weiterfahren, da man die Örtlichkeit bald verlassen werde. Nachdem ein Polizeibeamter einen Verantwortlichen aufforderte sich auszuweisen, schubsten ihn nach Angaben de Polizei mehrere Personen und beleidigten ihn. Erst mit der Unterstützung weiterer Polizeikräfte, beruhigte sich die Situation. Einzelne der zirka 50 Personen großen Gruppe trugen ebenfalls zur Beruhigung ihrer Bekannten bei.

Die Beamten verwiesen die Gruppe schließlich des Platzes und leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern laut Pressemitteilung an.

