Unsere kleine Farm: Zwei Aussteiger berichten in Braunschweig

Wie will ich leben? Wo soll mein Kind aufwachsen? Bin ich bei der Klimakrise Teil des Problems? Der Selfmade-Filmemacher Felix Starck bringt seine dritte Doku in die Kinos und wird sie auch in Braunschweig präsentieren. Wir zeigen „Step by Step“ am Sonntag, 5. Februar, im Astor Filmtheater als BZ-Filmpremiere. Nicht nur der Wochentag, sondern auch die Zeit ist ungewöhnlich: Wir starten um 13 Uhr.

Nach den beiden Erfolgen von „Pedal the World“ (2013) und „Expedition Happiness“ (2017) macht Felix Starck auch in „Step by Step“ sein eigenes Leben zum Thema. Inzwischen 33 Jahre alt erzählt er nun von seinem Ausstieg aus dem Großstadtleben. „Die Idee des Films entstand in den ersten Monaten der Pandemie im Herbst 2020 – ausgelöst durch die Schwangerschaft meiner Freundin und die Erkenntnis, dass die Verantwortung, die durch die Geburt des gemeinsamen Kindes entsteht, größer ist als alles, was wir beide bisher kannten“, erklärt der Filmemacher. Seine Freundin Maria Valentina Blaumann wird ihn beim Braunschweig-Besuch begleiten.

Das Paar war nach Mallorca ausgewandert, wo es in eine neue Kultur und Lebensweise eintauchte, die sie auf herausfordernde Weise buchstäblich erdete. Die beiden entschlossen sich, eine kleine Farm aufzuziehen, und mussten abseits des gewohnten bequemen Großstadtlebens einiges lernen. Zum Beispiel, wie man einen von der Sonne hart gegerbten und nährstoffarmen Boden durch Permakultur wieder nutzbar macht und dabei CO2 im Boden speichert und wie man die jungen Pflanzen richtig pflegt, die einmal die Grundlage ihrer Ernährung bilden sollen.

Im Anschluss an den Film können die Zuschauer die Filmemacher befragen. Tickets gibt es im Astor Filmtheater und unter www.braunschweig.premiumkino.de/film/step-by-step

