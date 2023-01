Braunschweig: Unbekannte Täter brechen in elf Gartenlauben ein

Braunschweig. Mehrere Gartenvereine in Braunschweig meldeten am Wochenende Einbrüche in Gartenlauben. Das ist zu den Taten bekannt.

Gleich elf Einbrüche in Gartenlauben zeigten Gartenvereine am Wochenende in Braunschweig an.

In gleich elf Gartenlauben in Braunschweig sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Polizei in einem Kleingartenverein in der Mark-Twain-Straße Zugang zu insgesamt fünf Gartenlauben. Dabei drangen sie gewaltsam in die Innenräume ein, durchsuchten diese und entwendeten Gegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Weiter kam es auch in Gartenvereinen an der Berliner Straße in Gliesmarode zu Einbrüchen. Auch hier verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den insgesamt sechs Gartenlauben und durchsuchten die Innenräume. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf die Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, sicherte Spuren und leitete mehrere Strafverfahren ein.

