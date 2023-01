Braunschweig. Lieferengpässe, Preissteigerungen und höhere Zinsen waren und sind auch bei laufenden Immobilien-Projekten in Braunschweig ein Thema.

Krise in der Baubranche Virus, Krieg – auf Braunschweiger Baustellen ist es zu spüren

Für die Baubranche ist ein Jahr vorüber gegangen, in dem vieles nicht einfach war. Der Krieg in der Ukraine hat die bereits im Zuge der Pandemie aufgetretenen Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Baumaterialien noch verstärkt.

Und natürlich hat auch die Energiekrise dafür gesorgt, noch stärker in Richtung Nachhaltigkeit zu denken. Wir haben uns bei drei Bauprojekten in der Stadt umgehört. Gab es Lieferengpässe? Sorgte der Preisauftrieb für Probleme? Wie wichtig ist Nachhaltigkeit – und wird unter dem Eindruck der Krise sogar noch nachgebessert?

Diese Maisonette-Wohnungen entstehen in Stöckheim-Süd. Das Holz für die Fassadenelemente stammt aus der Region. Foto: Privat

Die Doppelmaisonettes in Stöckheim-Süd: In dem Baugebiet realisiert Architekt Philipp Nocke 30 Wohnungen mit Größen von 40 bis 139 Quadratmeter. In den unteren beiden Geschossen des vierstöckigen Komplexes entstehen Garten-Maisonettes mit eigenem Stück Grün, oben sind die Wohnungen mit großer Dachterrasse konzipiert.

Das Besondere: Im Zuge einer Hybridbauweise kombiniert Nocke die Massivbauteile aus Kalksandstein und Stahlbeton mit Holz. Er verzichtet auf ein Wärmedämmverbundsystem und setzt auf Zellulosedämmung.

Die Fassadenelemente werden mit sägerauem Lärchenholz aus dem Elm gestaltet. „Vielleicht bekommen wir sogar Holz aus dem Stöckheimer Wald“, sagt Nocke, der gerne noch nachhaltiger gebaut hätte. Das Problem: Das Vertrauen in reine Holzbauten sei hierzulande noch zu gering. „Da haben viele Angst, dass sie in eine Holzhütte ziehen“, meint der Architekt.

Das Holz sollte eigentlich unbehandelt bleiben, was bei Lärche auch problemlos möglich ist. Jetzt werde es aber doch mit einem biologischen Anstrich versehen – weil sich aus seiner Erfahrung einige Eigentümer an einer unterschiedlich schnellen Vergrauung stören würden. Die Dachflächen über den Penthäusern werden begrünt statt mit Photovoltaik versehen. Nocke setzt auf Nahwärme von BS-Energy. „Beides zu kombinieren, ist schwierig“, erklärt der Architekt, der für sämtliche Parkplätze E-Ladestationen vorgesehen hat.

Lieferengpässe habe es kaum gegeben. „Da sehe ich die Situation recht entspannt“, sagt Nocke. Auf dem Bau würde so etwas von Firmen auch gerne mal vorgeschoben, um sich die eigene Terminkoordination zu erleichtern.

Die Preise für Beton, Stahl und Dämmstoffe seien stark gestiegen, bei Holz habe sich wieder alles normalisiert. Weil aber nicht alles auf die Käufer umgelegt werden könne, verringerten sich die Gewinnmargen. Denn klar ist, so Nocke: Durch die steigenden Zinsen normalisiere sich der Markt gerade wieder, die Nachfrage lasse nach. Für sein Projekt bedeutet das: 25 der 30 Wohnungen sind noch zu haben.

Nördliches Ringgebiet: Im Baugebiet Stöckheim-Süd ist auch die Nibelungen Wohnbau engagiert. „Hier wird auf ein Wärmedämmverbundsystem verzichtet“, erklärt Geschäftsführer Torsten Voss. Stattdessen setze man auf massive Ziegelwände. Wichtigstes NiWo-Großprojekt ist allerdings das Nördliche Ringgebiet.

Nachdem die Projekte „Stadtanger“ und „Lichtwerk-Höfe“ in dem Baugebiet fertiggestellt wurden, arbeitet die Nibelungen-Wohnbau GmbH seit 2019 an der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes. Wenn dieser gegen Ende des kommenden Jahres ebenfalls fertiggestellt ist, wird die Zahl der gebauten Wohnungen auf gut 1000 gestiegen sein.

Für die Erschließungsarbeiten war die NiWo zuständig, sechs Bauherren haben anschließend den Hochbau übernommen.

Wichtig für Voss: Nachhaltigkeit bedeute nicht nur den bestmöglichen und energieeffizientesten Standard zu realisieren. „Langlebig und wartungsarm ist ebenso wichtig“, erläutert der Diplom-Ingenieur. Schließlich werde beim Bauvorhaben ebenso CO2 produziert und nicht erst später durch den Nutzer der Immobilie.

Auf aktuelle Ereignisse wie die Energiekrise mit Nachbesserungen zu reagieren, sei praktisch unmöglich. „Was wir heute umsetzen, ist das Ergebnis von Planungen, die drei, vier Jahre vorher erfolgt sind und anschließend genehmigt wurden.“

Lieferengpässe habe es seines Wissens kaum gegeben, so Voss. Bestenfalls bei Spanplatten oder kleinen Bauteilen wie Türbeschlägen sei es zu Verzögerungen gekommen. Das allerdings sei bei Sanierungen im Bestand stärker ins Gewicht gefallen als bei den Neubauprojekten. Bei den Ausgaben sei die Wohnbaugesellschaft selbst abgesichert: Mit dem Land bestehe ein Förderabkommen, das eine Nachbewilligung im Falle von Preisanstiegen vorsehe.

Die Energiezentrale des „Energie Effizienz Quartiers Heinrich der Löwe“. Foto: BS Energy

Heinrich der Löwe: Das Bauprojekt ist seit Jahren im Gespräch. Lange gab es Diskussionen darüber, ob die Errichtung von fast 700 anstelle der im Nutzungsbeispiel des Bebauungsplans vorgesehenen 400 Wohneinheiten rechtens sei.

Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Hauke Franke, Prokurist der Erschließungsgesellschaft Wohnen Heinrich der Löwe GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der Kanada-Bau-Gruppe und der MT-Massivhaus-Gruppe, in der Vergangenheit erklärt: Dies entspreche doch auch dem Nachhaltigkeitsgedanken.

Schließlich werde durch mehr Wohneinheiten bei gleichbleibender Quadratmeter-Zahl eines Mehrfamilienhauses pro Person weniger Fläche verbraucht – ein Argument, das vor allem jene Neubürger kaum überzeugen dürfte, die mit den Folgen der höheren Wohndichte wie dem stärkeren Verkehr, der verminderten Schulwegsicherheit und mehr Parkdruck zurechtkommen müssen. Der Errichtung zusätzlicher Grünflächen hatte Franke eine Absage erteilt – das Maß der Versiegelung entspreche dem Bebauungsplan.

Lieferengpässe im Zuge der Pandemie hatte der Prokurist bereits Mitte 2021 für die wiederholten Verzögerungen beim Kita-Bau geltend gemacht. Neben einzuhaltenden Abständen und Hygieneregeln sowie Quarantäneanordnungen und Einreiseverboten nach Deutschland habe es an Dämmung, Lüftungsrohren oder Steuerungsmodulen für den Personenaufzug gefehlt. Immerhin: Die Kita wurde im Januar eröffnet.

In Sachen Energieversorgung ist das Gebiet an das Braunschweiger Fernwärmenetz angeschlossen. Die bei der Klimatisierung der Server entstehende Abwärme aus dem Rechenzentrum von VW Financial Services im benachbarten Gewerbegebiet wird mit Hilfe einer Wärmepumpe zum Beheizen der Gebäude im Wohngebiet genutzt. Die Energie reiche, um im Mittel die Grundlast zu decken, erklärt BS Energy auf die aktuelle Anfrage unserer Zeitung.

Die Erschließungsgesellschaft Wohnen Heinrich der Löwe GmbH ließ die Fragen unserer Redaktion trotz mehrmaliger Nachfrage unbeantwortet.

