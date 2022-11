Maredo-Nachfolger in Braunschweig: Letzte Hürde vor Eröffnung

Die Sichtschutzfolien an den großen Fenstern sind ab. Wer am Montag an der Langen Straße am neuen Lokal „Shin’s Asia-Barbecue and more“ vorbeispaziert ist, hat am Abend sogar schon rappelvolle Tische gesehen: Beim Soft-Opening lud Betreiber Shin Lin-Hua Yin ausgewählte Gäste vorab ein, das Konzept des neuen Restaurants auszuprobieren. Auch die Haustechnik wurde auf eine erste Bewährungsprobe gestellt – bei der sich noch ein entscheidender Schwachpunkt herausstellte, der die endgültige Eröffnung noch hinauszögern könnte.

In jedem Tisch ist eine Grillplatte eingelassen. Foto: Lukas Mauri

Aber zunächst zum Konzept: In den Räumlichkeiten des früheren Maredo-Steakhouses wird nun selbst gegrillt. In den Tischen sind mittig kleine Grillplatten eingelassen. Das Personal fettet ein, stellt den Grilltisch per Knopfdruck scharf, Grillzange und weiteres Geschirr stehen bereit, und dann geht’s los. Laut Namensgeber Shin soll es verschiedene bestellbare Menüs „à la carte“ geben. Beim Soft-Opening wurde zunächst mit einem Buffet getestet.

Wie kommt’s an? Grundsätzlich positiv. Vor allem chinesische TU-Studenten fühlen sich an die Heimatküche erinnert und wollen wiederkommen. Andere schätzen die Geselligkeit und dass man sich sein Essen beim gemeinsamen Barbecue selbst zusammenstellen kann.

Feuerwehr wird bei „Shin’s“ Soft-Opening alarmiert

Für das gemütliche Brutzeln braucht es in einem großen Lokal allerdings vor allem eines: Funktionierende Abluft. Im „Shin’s“ hat jeder Tisch eine eigene kleine Abzugshaube. An den Decken stand gestern trotzdem der Brat-Dunst. Wie Shin erklärt, ist das Luftabzug-System beim ersten Volllast-Test wohl an seine Grenzen gekommen – ihm zufolge nicht vorhersehbar. Der Dunst hatte die Rauchmelder aktiviert und prompt stand die Feuerwehr vor der Tür – Fehlalarm. Mit starkem Durchzug ließ sich die Lage in den Griff bekommen. Für die offizielle Eröffnung muss der Dunstabzug nun aber noch verstärkt werden.

Wie lange es deshalb noch bis zur Eröffnung dauert, lässt sich laut Shin nicht sagen. Vielleicht Ende November, Anfang Dezember. Nachdem allein die Lieferverzögerung der Grilltische aus China für große Verzögerungen gesorgt hatte und sich die Personalsuche sehr schwierig gestaltete, soll das nun aber keine Hürde mehr sein, sagt er. Dafür soll auch Shins Ehefrau Daniela sorgen. Sie hat ihren Job in der Altenpflege für das neue Lokal gekündigt und übernimmt wichtige Aufgaben wie die Buchhaltung.

Shin Lin-Hua Yin und seine Frau Daniela betreiben das Lokal gemeinsam. Foto: Lukas Mauri

