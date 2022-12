Ausstellungspavillon hinter dem TU-Altgebäude (links oben und unten). Meinhard von Gerkan entwarf den schimmrigen Kubus zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Institut. Eröffnung war 2000. Und: Markante Figur (rechts). Gmp-Bau der Oberpostdirektion am Berliner Platz in Braunschweig. Die „Toblerone“ wurde 1990 fertiggestellt und ist heute ein Teil des BraWo-Parks (Business Center I).