Braunschweig. Für die Mega-Christmas-Show am Sonntag in der VW-Halle sind noch Karten zu haben. Alles wichtige zu den Preisen und zum Programm erfahren Sie hier.

Mit der „Weihnachtsparty des Jahres 2022“ will die Kelly Family auch die Gäste in der Braunschweiger Volkswagen-Halle begeistern.

Christmas-Show Kelly Family in Braunschweig: Das müssen Sie zum Konzert wissen

Mit ihrer Mega-Christmas-Show tritt die Kelly Family am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr wieder in der Braunschweiger Volkswagen-Halle auf. Es gibt noch Tickets für das Konzert. Die Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz begann bereits im November.

Ein kleiner Blick zurück: 2017 hatte sich die Kelly Family nach mehr als zehn Jahren Auszeit mit einem Comeback zurückgemeldet. Die Familie veröffentlichte zwei No.1-Alben („We Got Love“ und „25 Years Later“) und wurde auf ausverkauften Tourneen und Open-Air-Shows in Europa gefeiert. Anfang 2020 war erstmal wieder Schluss und die Familienmitglieder widmeten sich ihren individuellen Soloprojekten oder verbrachten einfach etwas Zeit mit ihren Familien. Doch jetzt ist es wieder losgegangen: Außergewöhnliche Weihnachtskonzerte gehörten für die Kelly Family schon immer dazu.

Das erwartet die Gäste in der Braunschweiger VW-Halle

Veranstalter Semmel Concerts kündigt die „Mega Christmas-Show“ als DIE Weihnachtsparty des Jahres an – und als weiteren Höhepunkt in der Live-Historie der Band. „Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul werden neben weltbekannten Weihnachtssongs natürlich auch viele der größten Hits der Band spielen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Es soll eine riesengroße Weihnachtsparty mit fantastischer Stimmung werden, aber auch mit stillen Momenten – „einfach ein großartiger Abend mit der Kelly Family“. „Und um das vorweihnachtliche Familiengefühl perfekt zu machen, werden Joeys Kinder als Special Guests bei einigen Shows mit auftreten“, heißt es.

Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul werden neben weltbekannten Weihnachtssongs auch viele der größten Hits der Band spielen. Foto: BMC-Picture/Dominik Beckmann

Tickets und Hinweise für die „Mega Christmas-Show“

Karten sind noch für 55,40 Euro bis 90,40 Euro zu haben. Die Onlinebuchung ist hier möglich. Der Veranstalter weist auf Folgendes hin: „Bitte beachten Sie die Buchungsmöglichkeit von Kindertickets für Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren (sog. „Schoßkinder“) dürfen die Veranstaltung besuchen, ohne Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz. Wir empfehlen eine Mitnahme frühestens ab dem 4. Lebensjahr. Das Alter des Kindes ist auf Verlangen am Einlass nachzuweisen. Bitte denken Sie an einen professionellen Hörschutz für Ihr Kind.“

red

