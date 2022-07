Braunschweig. Mehr als 1500 Gäste können an 400 Tischen Platz nehmen – ganz in Weiß und kostenlos. Speisen, Getränke, Geschirr und Deko bringt jeder selbst mit.

Innenstadt „Dinner in White“ an drei (noch) geheimen Orten in Braunschweig

Ein Abend, drei Orte, fast 400 Tische für mehr als 1500 Gäste: Am 28. August lädt die Braunschweig Stadtmarketing GmbH zum „Dinner in White“ in der Innenstadt ein. Die drei Plätze seien noch geheim, heißt es in der Pressemitteilung. „An diesem besonderen Sommerabend können Besucherinnen und Besucher von 17 bis 22 Uhr gemeinsam in festlicher Atmosphäre ein Abendessen unter freiem Himmel genießen.“

Das Besondere sei die Atmosphäre, sagt Tobias Grosch, Bereichsleiter beim Stadtmarketing: Alle kommen festlich in Weiß gekleidet. „Speisen, Getränke, Geschirr und Dekorationen bringen die Gäste ganz nach ihrem eigenen Geschmack selbst mit. Außerdem erwarten sie ein musikalisches Bühnenprogramm sowie Tanzflächen auf den jeweiligen Plätzen.“

Wie funktioniert die Reservierung fürs „Dinner in White“ in Braunschweig?

Ob mit Freunden, der Familie oder Kolleginnen und Kollegen: Wer am Dinner in White teilnehmen möchte, kann ab dem 28. Juli um 12 Uhr unter www.braunschweig.de/dinner-in-white Tische für je vier Personen reservieren. „Für diejenigen, die über keinen Onlinezugang verfügen, bieten wir die Möglichkeit an, in der Touristinfo einen Tisch zu reservieren. Aber auch dabei handelt es sich um ein begrenztes Kontingent, deshalb lohnt es sich beiden Reservierungsmöglichkeiten, schnell zu sein“, so Grosch weiter.

Die genauen Orte des Dinners sowie die reservierten Tisch- und Platznummern erfahren die Gäste zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.

Fördermittel aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“

Das „Dinner in White“ erhält Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“. Mit dem Programm fördert das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Projekte und Konzepte zur Innenstadtentwicklung.

Insgesamt umfasst es gut 120 Millionen Euro und speist sich aus der Aufbauhilfe REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), mit der die Europäische Union dabei unterstützt, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen.

red

