Wichtige Termine für Sommeraktionen in Braunschweigs Innenstadt

Es gibt grünes Licht für mehrere Sommeraktionen in der Innenstadt. Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH hatte im Rahmen des Innenstadt-Dialogs mehrere Projekte beim niedersächsischen Förderprogramm „Perspektive Innenstadt!“ angemeldet. Wie das Stadtmarketing jetzt mitteilt, hat die Niedersächsische Förderbank (N-Bank) die Förderfähigkeit der Projekte bestätigt.

Stadtgarten vorm Rathaus, Stadtstrand auf dem Kohlmarkt

Los geht es am Sonntag, 17. Juli, mit einem Stadtgarten auf dem Platz der Deutschen Einheit direkt neben dem Brunnenfeld. Der rund 120 Quadratmeter große Garten soll bis zum 14. August eine grüne Oase mitten in die Innenstadt bringen.

„Mit einem Sandbereich und einer Spielzeugkiste, einer von der Buchhandlung Graff zur Verfügung gestellten Bücherkiste, einem kleinen Wasserfall und einer Sitzecke mit Feuerschale ist der Stadtgarten gleichzeitig Treffpunkt und Entspannungsort im Grünen für Jung und Alt“, kündigt das Stadtmarketing an.

Ein ähnliches Angebot finden Innenstadtbesucher vom 29. Juli bis zum 14. August auf dem Kohlmarkt mit dem Stadtstrand. „Auch dort laden ein Sandbereich mit Spielzeug und eine Bücherkiste von Graff zur Beschäftigung ein, während es sich in Liegestühlen unter Sonnenschirmen gemütlich entspannen lässt“. sagt Tobias Grosch, Bereichsleiter beim Stadtmarketing. „Darüber hinaus sind sowohl im Stadtgarten als auch beim Stadtstrand samstags Live-Auftritte von Musikerinnen und Musikern geplant.“

Da die konkrete Planung erst kurzfristig starten konnte, steht Grosch zufolge noch nicht alles im Detail fest. Weitere Informationen auch zu den anderen Aktionen sollen demnächst folgen.

Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche: täglich und kostenlos

Von Montag, 18. Juli, bis Donnerstag, 11. August, werden auf dem Schlossplatz ein Street-Basketball-Court, eine Miniramp für BMX und Skateboard sowie ein Kletterwürfel aufgebaut. Der Court und die Ramp stehen laut dem Stadtmarketing täglich von 10 bis 20 Uhr zur freien Nutzung zur Verfügung. Für Betreuung am Boulderwürfel sorgt die Fliegerhalle Braunschweig montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr.

Rollschuhdisco und „Dinner in White“

Von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, baut das Stadtmarketing auf dem Schlossplatz eine Rollschuhdisco auf. Auf rund 700 Quadratmetern können die Besucher zu Musik auf Rollen ihre Runden drehen.

Für Sonntag, 28. August, plant das Stadtmarketing ein „Dinner in White“ auf drei verschiedenen Plätzen in der Innenstadt, zu dem die Teilnehmenden ihre Speisen und Deko selbst mitbringen können. „Dabei können sie die Braunschweiger Innenstadt als Raum für Begegnungen erleben, während sie zusammen genießen“, so Grosch.

Informationen zu den Aktionen gibt es unter www.braunschweig.de/deine-innenstadt.

Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“

Der Stadtgarten, der Strandstrand und die Bewegungsangebote, die Rollschuhdisco und das Dinner in White werden als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie finanziert und erhalten Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“.

Mit dem Programm fördert das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Projekte und Konzepte zur Innenstadtentwicklung. Insgesamt umfasst es gut 120 Millionen Euro und speist sich aus der Aufbauhilfe REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), mit der die Europäische Union dabei unterstützt, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen.

