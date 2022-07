Skaten, Klettern und entspannen in Braunschweigs Innenstadt

Die Innenstadt-Sommeraktionen des Braunschweiger Stadtmarketings sind angelaufen. Auf dem Schlossplatz geht’s sportlich zu: An einem drei Meter hohen Kletterwürfel können sich Interessierte montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr beim Bouldern versuchen. „Wer das erste Mal das Klettern in Absprunghöhe probiert, bekommt Anleitung von den Profis von der Kletterhalle Braunschweig, die aber auch geübtere Kletterinnen und Kletterer noch mit Tipps und Tricks unterstützen können“, teilt das Stadtmarketing mit.

Außerdem steht für Tricks mit Skateboard oder BMX-Rad eine sieben Meter lange und vier Meter hohe Miniramp zur Verfügung. Wer Lust hat, kann dort täglich von 10 bis 20 Uhr sein Können mit eigenem Board und Rad zeigen. Daneben finden Basketballerinnen und Basketballer einen sechs mal zwölf Meter großen Court, auf dem sie ebenfalls täglich von 10 bis 20 Uhr trainieren oder Spiele austragen können. „Wer keinen eigenen Basketball dabei hat, kann gegen Hinterlegung eines Personalausweises, eines Führerscheins oder eines Schülerausweises einen Ball bei der Touristinfo, Kleine Burg 14, ausleihen“, so das Stadtmarketing. Alle Sportangebote sind bis zum 11. August kostenlos nutzbar.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

700 Blumen- und Pflanzenarten im Stadtgarten in Braunschweig

Nur ein paar Meter weiter lädt der Stadtgarten auf dem Platz der Deutschen Einheit dazu ein, mitten in der Innenstadt und dennoch im Grünen zu entspannen – laut dem Stadtmarketing perfekt für die Mittagspause mit Kolleginnen und Kollegen, die Einkaufspause mit der Familie oder den Feierabend mit Freunden.

Auf rund 120 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher rund 700 verschiedene Blumen- und Pflanzenarten entdecken, sich in ein Buch aus der Bücherkiste von Graff vertiefen, die Kinder im Sand spielen lassen oder einfach am Wasserfall ausspannen. Der Stadtgarten ist noch bis zum 14. August geöffnet.

Rollschuhdisco in Braunschweig startet am Freitag

Die nächsten Projekte stehen übrigens schon in den Startlöchern: „Ab Freitag, 22. Juli, lädt eine Rollschuhdisco auf dem Schlossplatz dazu ein, den kultigen Rollsport mit passender Musik zu erleben“, kündigt Tobias Grosch, Bereichsleiter beim Stadtmarketing, an. Die Rollschuhdisco ist bis Sonntag, 31. Juli angesetzt. Schon am 29. Juli wird auf dem Kohlmarkt ein Stadtstrand eröffnet. Und am 28. August soll ein „Dinner in White“ auf drei verschiedenen Plätzen in der Innenstadt stattfinden.

Alle Angebote sind Teil der Sommeraktionen der Braunschweig Stadtmarketing GmbH unter dem Titel „Dein Sommer – Deine Innenstadt“, die im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ Fördermittel erhalten. Weitere Informationen: www.braunschweig.de/deine-innenstadt.

Mehr zur Braunschweiger Innenstadt erfahren Sie hier

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de