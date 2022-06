Feuerwehr im Einsatz Feuerwehr Braunschweig löscht Küchenbrand in Helmstedter Straße

Die Feuerwehr Braunschweig war bei einem Küchenbrand in einem Wohnhaus an der Helmstedter Straße im Einsatz.

Braunschweig. In der Helmstedter Straße in Braunschweig schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster. Am Ende ging alles gut – auch für eine Katze.