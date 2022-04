Hier bekommen Sie zu Ostern frische Brötchen in Braunschweig

Frische Brötchen und andere Backwaren sind immer ein Genuss – auch über Ostern. Allerdings wollen Braunschweigs Bäckerinnen und Bäcker sowie alle Beschäftigten im Verkauf auch gern mal durchatmen. Deshalb stellt sich jedes Jahr aufs Neue die Frage: Wie öffnen die Bäckereien an den Ostertagen?

Wir haben uns bei einigen erkundigt und zeigen hier eine Übersicht, die aber keineswegs vollständig ist. Wenn Ihre Lieblingsbäckerei leider fehlen sollte, schreiben Sie uns doch bitte einen Hinweis.

Braunschweigs Bäckereien über Ostern: So haben diese Geschäfte geöffnet

Bäckerei Milkau: Die Filialen bleiben am Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Ostersamstag und Ostersonntag gelten die sonst auch üblichen Öffnungszeiten.

Löwenbäcker Schaper: Alle Filialen öffnen Ostersamstag zu den üblichen Zeiten. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag öffnen folgende Filialen an allen drei Tagen jeweils 8-16.30 Uhr: Alte Waage, Wilhelmstraße, Kastanienallee, Gliesmaroder Straße, Wilhelm-Bode-Straße, Bevenroder Straße, Hauptstraße, Am Schwarzen Berge, Celler Heerstraße, Pfleidererstraße, Elbestraße. Die Filiale in Mascherode, Hinter den Hainen, öffnet von 8-11 Uhr.

Bäckerei Priemer: Kastanienallee (Karfreitag 8-11 Uhr, Samstag 6.30-13 Uhr, Sonntag und Ostermontag jeweils 8-11 Uhr)

Bäckerei Kappes: Gliesmaroder Straße (Samstag 6-12.30 Uhr)

Vortagsbäckerei Ruther: Schützenstraße (Samstag 8.15-14 Uhr)

Bäckerei Tekin: Am Bruchtor (Karfreitag 15-19 Uhr, Samstag 5-20 Uhr, Sonntag und Ostermontag jeweils 15-19 Uhr)

Bäckerei Aslan: Schild (Karfreitag, Sonntag und Ostermontag 8.30-17 Uhr, Samstag 6.30-19 Uhr)

Dampfbäckerei Zelder: Köterei, Ebertallee und Altmarkstraße (Karfreitag 7-11.30 Uhr, Samstag 5.30-13 Uhr, Sonntag 7-11.30 Uhr)

Bäckerei Karl Mechau: Goslarsche Straße (Samstag 6 bis 13 Uhr), Dürerstraße und Schunterstraße, Samstag (6.30 bis 13 Uhr).

Henniges Bäckerei: Pfälzerstraße, Samstag 5.30 bis 11 Uhr, Sonntag 8 bis 11 Uhr

Dorfbäcker Vahldiek: Karlstraße, Karfreitag 8 bis 11 Uhr, Samstag 7 bis 13 Uhr, Sonntag 8 bis 11 Uhr

Sander’s Backstube: Alle Filialen öffnen am Samstag regulär wie immer. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag öffnen sie so wie sonntags: David-Mansfeld-Weg, Lammer Heide, Sulzbacher Straße, Am Schwarzen Berge, Elbestraße und Altewiekring jeweils 8-16.30 Uhr. Celler Heerstraße, Nibelungenplatz, Sack und Steinweg jeweils 8-18 Uhr. Bienroder Weg 8-11 Uhr.

Elmbäckerei Ziebart: Annette-Kolb-Straße, Wittenbergstraße, Celler Heerstraße (Karfreitag, Sonntag und Ostermontag jeweils 7-17 Uhr, Samstag 6-18 Uhr), Weißes Roß (Karfreitag und Ostermontag jeweils 7-17 Uhr, Samstag 7-20 Uhr, Sonntag 7-13 Uhr), Kohlmarkt (Karfreitag 8-17 Uhr, Samstag 8-18 Uhr, Ostermontag 8-17 Uhr), Welfenhof (Samstag 8-18 Uhr), Saarstraße (Karfreitag, Samstag und Sonntag jeweils 7-17, Ostermontag 8-17 Uhr), Bienroder Weg (Samstag 6-13 Uhr, Sonntag 7.30-11 Uhr), Madamenweg (Samstag 6-13 Uhr, 7-12 Uhr)

Altstadtbäckerei Richter: Alle Filialen haben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Ostersamstag ist zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Bäckerei Kretzschmar: Timmerlahstraße (Karfreitag und Ostermontag jeweils 8-12 Uhr, Samstag 7-19 Uhr), Illerstraße (Karfreitag und Ostermontag jeweils 8-11 Uhr, Samstag 6.30-12 Uhr)

Heidebäckerei Meyer: Berliner Straße (Samstag 6-17 Uhr, Sonntag 8-17 Uhr), Buchenweg (Samstag 6-12 Uhr, Sonntag 7.30-10.30 Uhr), Saarstraße (Samstag und Sonntag jeweils 8-18 Uhr)

Bio-Brotladen: Gliesmaroder Straße (Samstag 7-13 Uhr), Hagenmarkt (Samstag 8-13 Uhr)

Brotinsel: Leonhardstraße (Samstag 7-12.30 Uhr), denn’s Biomarkt Heinrich-Büssing-Ring (Samstag 8-20 Uhr)

Bäckerei Steinecke: Alle Filialen öffnen am Samstag zu den regulären Zeiten. Die Filiale im Bahnhof öffnet darüber hinaus Karfreitag 8-18 Uhr sowie Ostersonntag und Ostermontag jeweils 8-17 Uhr.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr. Haben wir Ihre Lieblingsbäckerei vergessen? Schreiben Sie uns an: redaktion.bs@funkemedien.de

