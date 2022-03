Diese Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Ungarn unterwegs.

Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Braunschweiger Freiwilligenagentur: Wer will Geflüchteten helfen?

„Die schrecklichen Ereignissen in der Ukraine machen uns fassungslos“, sagt der Vorsitzende der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport, Falk Hensel. Viele Menschen wollen sich engagieren und Geflüchtete unterstützen. Die Freiwilligenagentur sucht ab sofort Ehrenamtliche, die sich in der Börse registrieren, um sie kurzfristig an Hilfesuchende vermitteln zu können.

„Die Freiwilligenagentur vermittelt Patenschaften und ehrenamtliche Aufgaben für die Geflüchteten aus der Ukraine, die in den kommenden Tagen in Braunschweig und Wolfenbüttel erwartet werden“, erläutert Agenturleitung Astrid Hunke. „Wir stehen dazu unter anderem in Kontakt mit den Kommunen, Vereinen und Hilfsorganisationen.“

Freiwilligenagentur kann auf Erfahrungen aus 2015/16 zurückgreifen

Wer sich für Geflüchtete engagieren möchte, kann sich registrieren. Die Aufgaben bestehen hauptsächlich aus Alltagshilfen – zum Beispiel Geflüchteten die Stadt zeigen, Familien zum Spielplatz begleiten und ähnliches. „Die Aufgabenfelder werden im persönlichen Gespräch genauer festgestellt“, sagt Hensel. Die Agentur könne hier auf die Erfahrungen aus den Jahren 2015 und 2016 zurückgreifen.

Eine Registrierung ist auf der Website möglich: www.freiwillig-engagiert.de/ oder telefonisch in den Büros Braunschweig unter (0531) 4811020 und Wolfenbüttel unter (05331) 902626 möglich.

Weitere Möglichkeiten für Hilfen und Spenden in Braunschweig finden Sie hier.

red

