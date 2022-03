Spenden und Hilfe für Ukraine: So können Braunschweiger helfen

Nach dem Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine sind hunderttausende Menschen auf der Flucht. EU-Katastrophenschutzminister Janez Lenarcic warnte in Brüssel vor der größten humanitären Krise in Europa seit langem und versprach den Fliehenden unbürokratische Hilfe.

Der Krieg in der Ukraine berührt auch in Braunschweig unzählige Menschen. Die Bereitschaft ist riesig, die Betroffenen in ihrer Heimat sowie auch Flüchtlinge zu unterstützen. Viele haben schon Geld, Kleidung und andere lebensnotwendige Sachen gespendet. Aber was wird eigentlich benötigt? Wie kann man in Braunschweig am besten helfen? Wir geben hier einen Überblick, der permanent aktualisiert wird.

DRK-Kaufbar: Wer kann Wohnraum oder ehrenamtliche Hilfe anbieten?

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, sollte sich bei der DRK-Kaufbar an der Helmstedter Straße 135 melden: (0531) 70211662, E-Mail: info@drk-sprungbrett.de

Auch für Ehrenamtliche ist die DRK-Kaufbar die richtige Adresse: „Wir werden sicher Übersetzer benötigen“, sagt Leiterin Heike Blümel, „aber auch Menschen, die bei Behördengängen helfen.“ Und – das weiß die Leiterin der Kaufbar noch sehr genau aus den Jahren 2015/2016: „Häufig brauchen die Menschen in erster Linie ein Gegenüber, das ihnen zuhört. Wo sie sich ihr Leid mal von der Seele reden können.“

Ausführliche Informationen zur Flüchtlingshilfe bei der DRK-Kaufbar finden Sie hier.

Freiwilligenagentur: Wer will Flüchtlingen im Alltag helfen?

Die Freiwilligenagentur sucht ab sofort Ehrenamtliche, die sich in der Börse registrieren, um sie kurzfristig an Hilfesuchende vermitteln zu können. Die Aufgaben bestehen hauptsächlich aus Alltagshilfen – zum Beispiel Geflüchteten die Stadt zeigen, Familien zum Spielplatz begleiten und ähnliches.

Eine Registrierung ist auf der Website möglich: www.freiwillig-engagiert.de/ oder telefonisch in den Büros Braunschweig unter (0531) 4811020 und Wolfenbüttel unter (05331) 902626.

Verein „Freie Ukraine Braunschweig“: Wer kann Flüchtlinge unterbringen?

Der Verein leistet seit 2015 humanitäre Hilfe für den Aufbau der Ukraine, unter anderem durch Transporte von Krankenhausgeräten, Feuerwehrausstattungen und Computern für die Ausbildung. „Unsere Aktiven haben neben ihrem Engagement für den Verein auch Familienangehörige im Kriegsgebiet. Die Anspannung ist groß“, betonen Zoya Trupp und Robert Glogowski vom Vorstand. „Wir bekommen die Informationen täglich direkt vor Ort. Mit großem Einsatz arbeiten wir nun an der Organisation der überwältigenden Hilfsbereitschaft der Braunschweiger Bürger.“

Wer eine Unterbringung zur Verfügung stellen möchte, könne eine E-Mail schicken: hilfe@freieukraine-braunschweig.de. Der Verein bittet darum, im Betreff der E-Mail neben dem Stichwort „Unterbringung“ auch die Anzahl der Personen anzugeben, die man unterbringen kann, zum Beispiel: „Unterbringung 3 Personen“.

Igor Piroschik, der Vorsitzende des Vereins „Freie Ukraine Braunschweig“, prüft zurzeit, wie die Hilfe die Ukrainer am besten erreicht. Foto: Bernward Comes

Verein „Freie Ukraine Braunschweig“: Wer spricht russisch oder ukrainisch?

„Außerdem suchen wir Menschen mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen, denn die Geflüchteten müssen betreut werden – bei Behörden, Arztbesuchen und täglichen Dingen“, erläutern Zoya Trupp und Robert Glogowski. Wer in diesem Falle helfen möchte, kann ebenfalls eine E-Mail an hilfe@freieukraine-braunschweig.de schreiben. Hier sollte im Betreff das Stichwort„Betreuung“ erscheinen und ein Hinweis, wie man persönlich unterstützen kann – zum Beispiel: „Betreuung: Übersetzung“ oder „Betreuung: Begleitung“.

Der Verein appelliert an die Braunschweiger: „Bitte schreiben sie uns nur E-Mails mit einem solchen Betreff, uns erreichen täglich hunderte Mails und Nachrichten, die wir kaum beantworten können. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir Ihre Hilfe benötigen.“

Verein „Freie Ukraine Braunschweig“: Wer kann Geld für Medikamente und Verbandsstoffe spenden?

„Freie Ukraine“ konzentriert sich auf die direkte Hilfe hier in Braunschweig, aber auch in den Kriegsgebieten. Der Vereinsvorsitzende Igor Piroschik ist derzeit an der polnischen Grenze und organisiert dort Hilfe – mehrere Busse sind an die ukrainische Grenze gefahren. „Es erreichen uns bereits viele Geldspenden. An dieser Stelle danken wir schon jetzt für die große Unterstützung“, sagt Zoya Trupp. Ein großer Teil dieser Geldspenden werde für den Kauf von Medikamenten und Verbandstoffen verwendet.

Zoya Trupp vom Vorstand des Vereins „Freie Ukraine Braunschweig“ ist in großer Angst und Sorge. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

„Wir haben Listen mit Benötigtem von Verantwortlichen aus der Ukraine erhalten. Unser Ziel ist die humanitäre Hilfe für die Geflüchteten. Die Medikamente kommen aber auch allen Verletzten in den Krankenhäusern zugute.“ Sie bitten um weitere Geldspenden auf das Konto des Vereins „Freie Ukraine“: DE08 2505 0000 0152 0513 30, BIC NOLADE2HXXX. Alle Gelder gehen ihr zufolge direkt in die Hilfen für die Ukraine.

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten sind auf der Seite www.freieukraine-braunschweig.de zu finden.

Verein „Freie Ukraine Braunschweig“: Wer kann bei Logistik und Lagerflächen helfen?

„Wir erbitten auch kompetente Hilfe in Logistik und Lagerfläche“, betonen Zoya Trupp und Robert Glogowski: „Liebe UnternehmerInnen, wir sind dankbar für Beratung und professionelle Unterstützung. Der Verein ,Freie Ukraine’ sucht den Kontakt mit allen Hilfsorganisationen vor Ort, um die Hilfen gut koordinieren zu können.“

„Schicken Sie keine Hilfsgüter ohne direkten Empfänger“

Der Verein „Freie Ukraine Braunschweig“ hat eine dringende Bitte: „Schicken Sie keine Hilfsgüter, die nicht vor Ort einen direkten Empfänger haben.“ Zoya Trupp und Robert Glogowski vom Vorstand betonen: „Es gibt zur Zeit noch keine Koordination von solchen Sachspenden in den Kriegsgebieten. Das Deutsche Rote Kreuz, aber auch die Caritas weisen darauf hin, dass diese Güter die Fluchtwege verstopfen und ein koordinierte Hilfe erschweren.“

Es sei auch nicht nötig, auf eigene Faust in Richtung Ukraine zu fahren, um Flüchtlinge aufzunehmen: „Es gibt für Geflüchtete viele Möglichkeiten zu Reisen – zum Beispiel hat die Deutsche Bahn die Fahrt für Geflüchtete und Schutzsuchende aus der Ukraine freigestellt.“

Das Foto zeigt Flüchtlinge nach dem Grenzübertritt aus der Ukraine in Medyka, Polen. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat Polen seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar bisher mindestens 281.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Foto: Bryan Smith / dpa

Stadt Braunschweig: Nicht wahllos Kleidung oder Gegenstände spenden

Auch die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Privatfahrten ins östliche Polen, die dazu dienen, selbst Waren und Hilfsgüter zu transportieren, nicht sinnvoll seien. „Gleichzeitig sollten nicht wahllos Kleidung oder Gegenstände gespendet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Mit einer Geldspende an eine der großen Hilfsorganisationen, etwa die ,Aktion Deutschland hilft’, ist im Augenblick mehr erreicht. Dort kann eingeschätzt werden, was benötigt wird, und entsprechend eingekauft werden.“ Auch der Verein „Freie Ukraine Braunschweig“ könne kontaktiert werden.

Die Stadt informiert, wenn es eine Übersicht über Annahmestellen in Braunschweig gibt. Zunächst soll ab Donnerstag ein E-Mail-Postfach eingerichtet werden: ukrainehilfe@braunschweig.de Dorthin können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen richten.

Bezüglich der Unterbringung von Flüchtlingen prüft die Stadt weiter unterschiedliche Optionen: leerstehende Immobilien, Hotels oder Räumlichkeiten von städtischen Gesellschaften. Die Wohnstandorte für Geflüchtete stehen nicht zur Verfügung, weil sie fast vollständig belegt sind und weiterhin Menschen auch aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland flüchten.

Die Stadt könnte im Notfall bis zu 500 Flüchtlinge kurzfristig versorgen. Wenn Massenunterkünfte bereitgestellt werden, soll eine Corona-Testung aller Bewohnerinnen und Bewohner sichergestellt werden. Auch Impfungen sollen angeboten werden.

DRK: Keine Kapazitäten für nicht zentral angeforderte Hilfslieferungen

Auch das DRK mit seinen internationalen Partnergesellschaften koordiniert Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Der Verband bittet um Geldspenden. „Damit die Hilfe tatsächlich ankommt, bitten uns die Rotkreuzschwestergesellschaften in der Ukraine und den Nachbarländern sehr eindringlich darum, die stark beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen nicht zu blockieren“, sagt Heike Blümel von der DRK-Kaufbar an der Helmstedter Straße.

Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen könnten Lagerhäuser füllen und Transport- und Sortierkapazitäten binden. „Eventuell könnte die Verteilung vor Ort dann schwierig werden, wenn keine Struktur besteht, und womöglich humanitäre Arbeit vor Ort behindern“, erläutert sie. „Es bestehen seitens unser Schwestergesellschaften momentan keinerlei Kapazitäten zur Annahme nicht zentral abgesprochener und nicht zentral angeforderter Hilfslieferungen und Unterstützungsangebote.

Geldspenden seien gegenüber Sachspenden wesentlich effektiver: „Ihr großer Vorteil ist, dass sie sehr flexibel eingesetzt werden können. Damit lässt sich die humanitäre Hilfe gezielter an die jeweiligen Bedarfslagen vor Ort anpassen. Dies ist absolut erforderlich in Situationen, die sich beständig ändern und höchst unvorhersehbar sind, wie aktuell in der Ukraine und ihren Nachbarländern.“

Heiner Vierke und Olga Butrym sind mit anderen rund um die Unternehmerin Claudia Klauenberg einen Hilfstransport für die Ukraine zu beladen. Foto: Peter Sierigk

Unternehmerin stellt Lagerräume zur Verfügung

Die Braunschweigerin Claudia Klauenberg stellt Lagerräume ihres Unternehmens Oxygen Concept an der Hildesheimer Straße 30/31 zur Verfügung. Dort werden Spenden gesammelt, die in die Ukraine gebracht werden. „Montags bis donnerstags zwischen 8 und 17 Uhr können Spenden vorbei gebracht werden, freitags bis 13 Uhr“, sagt sie.

Hygieneartikel würden gebraucht, Windeln, Tampons, Zahnpasta, auch gut verpackte Lebensmittel, warme Decken und Isomatten, auch Kleidung, aber nicht mehr so viel, habe es geheißen, so Klauenberg. Eine gute Verpackung in Kartons, Säcken oder Rucksäcken sei wichtig. Optimalerweise würden die Verpackungen in drei Sprachen beschriftet, deutsch, polnisch und ukrainisch.

Bäckerei backt „Spenden-Berliner“

Der Braunschweiger Löwenbäcker Schaper meldet, dass ab Mittwoch, 2. März, „Spenden-Berliner“ angeboten werden. Von jedem verkauften Berliner (zwei Euro pro Stück) soll ein Euro an den Verein „Freie Ukraine Braunschweig“ gehen.

Braunschweiger Dom veranstaltet Benefizkonzert

Am Mittwoch, 9. März, findet um 19 Uhr im Braunschweiger Dom ein Benefizkonzert zugunsten der Ukrainehilfe statt. Es musizieren das Vokalensemble unter Leitung von Kantorin Elke Lindemann und das Blechbläserensemble unter der Leitung von Kantor Witold Dulski sowie Alexander Hartmann am Saxophon. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte für die Ukrainehilfe gebeten.

Auch so können Sie spenden

Die „Aktion Deutschland Hilft“ umfasst Organisationen wie den Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser International, die Johanniter und Care. Spenden-Hotline: 0900 55 10 20 30 (Festnetz kostenfrei).

Das DRK nimmt ebenfalls Spenden entgegen: IBAN: DE 63 3702 0500 0005 0233 07. BIC: BFSWDE33XXX. Stichwort: Nothilfe Ukraine

Die Diakonie Katastrophenhilfe informiert unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de über die Möglichkeiten, ihre Arbeit zu unterstützen, die Caritas unter www.caritas-international.de.

Die Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg mit Sitz in Helmstedt informiert unter Telefon (05351) 52354-0 und unter www.kleiderstiftung.de, wie man den Ukrainern mit Kleidung helfen kann.

Apotheker ohne Grenzen Deutschland: Deutsche Apotheker- und Ärztebank, IBAN: DE 88 3006 0601 0005 0775 91, BIC: DAAEDEDDXXX, Betreff „Ukraine-Hilfe“

Apotheker helfen: Deutsche Apotheker- und Ärztebank, IBAN: DE02 3006 0601 0004 7937 65

Deutsches Medikamentenhilfswerk action medeor: Sparkasse Krefeld, Spendenkonto DE78 3205 0000 0000 0099 93, Stichwort „Ukraine“

UNO-Flüchtlingshilfe:www.uno-fluechtlingshilfe.de, Sparkasse KölnBonn, IBAN DE78 3705 0198 0020 0088 50, Stichwort: Ukraine-Nothilfe

