Braunschweiger Rektor Helmut Gierga geht in den Ruhestand

Da hat sich Helmut Gierga (66) an einem seiner letzten Arbeitstage am Montagmorgen schon sehr gefreut: Plötzlich hing an vielen Wänden der Grundschule Altmühlstraße eine Gierga-Galerie, lauter Porträts des Rektors, gezeichnet von fast allen der 385 Erst- bis Viertklässler der im aktuellen Schuljahr...