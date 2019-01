Kennedy-Realschüler ehren ihre Rektorin mit Abschiedslied

„Frau Rehmet-Bressem, ziehen Sie sich bitte etwas Warmen an und kommen Sie mit.“ Was kommen sollte, ahnte die scheidende Schulleiterin der Kennedy-Realschule in der Innenstadt noch nicht, als zwei Schüler plötzlich vor dem Zimmer der Rektorin standen.

Draußen auf dem Schulhof war es um 8.35 Uhr, zu Beginn der zweiten Stunde, noch klirrend kalt, aber das war den Schülern aus 18 Klassen egal. Sie hatten sich dort in einem großen Kreis versammelt, um ihrer Rektorin mit einem von der Klasse 6a gedichteten Lied einen emotionalen Abschied zu bereiten. Als Melodie hatte Musiklehrerin Britta Kanngießer das Lied „Atemlos“ ausgesucht, „das kennen wirklich alle“.

Eingeübt hatte sie den Song mit bis zu drei Klassen gleichzeitig im Musikunterricht – unbemerkt von der Schulleitung. Alle Schüler hielten ihren Liederzettel bereit, auf dem es hieß „Immer war’n Sie für uns da, immer waren Sie uns nah – unsere Sorgen ließen Sie wirklich niemals kalt.“ Kanngießer: „Das Verhältnis der Schüler zu ihrer Rektorin war wahrlich besonders.“

Für Daniela Rehmet-Bressem war der Tag der Halbjahreszeugnis-Ausgabe der letzte Arbeitstag, ab 1. Februar ist die 64-Jährige offiziell im Ruhestand. „Diese Aktion hat mich sehr gerührt“, erklärte die Schulleiterin, die sich nach eigenen Angaben mit ihrem Beruf einen Traum erfüllt und ihre Wahl nie bereut habe. Ihr Abitur hatte sie 1974 in Rinteln abgelegt, danach Sport und Germanistik studiert und war an der Porsche-Realschule Wolfsburg, an der Realschule Salzgitter-Thiede und ab 1987 an der Realschule Hohenhameln zunächst als Konrektorin, dann als Schulleiterin tätig. An die Kennedy-Realschule wechselte sie im Jahr 2010, „das war schon nochmal etwas anderes als auf dem Land“, so Rehmet-Bressem.

„In diesem Beruf habe ich ganz viele Glücksmomente erlebt“, aber auch „immer sehr viel gearbeitet“, etwa, um zuletzt das von der Stadt aufgelegte Sanierungsprogramm an ihrer Schule für Schüler und Lehrer erträglich zu gestalten.

Neben einer offiziellen Verabschiedung am Montag hatten sich zuvor auch alle Klassen einzeln von der Schulleiterin verabschiedet, jede auf ihre Weise, mit Gedichten, Pantomime, einem Kochbuch, „weil ich ja jetzt so viel Zeit habe“, so die scheidende Rektorin. Tatsächlich habe sie sich „für das nächste halbe Jahr erstmal nichts vorgenommen, was danach kommt, werde ich sehen. Ihr Mann folgt ihr im August in den Ruhestand. „Auf jeden Fall werden wir viel auf Reisen gehen.“

Nachfolgerin als Rektorin ist Heidrun Werther, die zuletzt in der Landesschulbehörde arbeitete und davor in der Realschule Salzgitter-Bad. Sie ist ab kommendem Montag für die 480 Schüler der Kennedy-Realschule zuständig.