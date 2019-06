Edith-Stein-Grundschule verabschiedet ihre Schulleiterin

Als der Kinderchor auf der Bühne steht, rollen die Tränen: erst bei einem Mädchen, dann bei weiteren Kindern. In der Edith-Stein-Grundschule standen die Zeichen am Freitag auf Abschied. Schulleiterin Barbara Schwabe, die die katholische Grundschule 25 Jahre lang geführt hat, wurde in den Ruhestand...