Baustart für nächsten Abschnitt des Ringgleises

Im nächsten Jahr soll das Ringgleis geschlossen werden – und die Stadtverwaltung packt jetzt einen weiteren entscheidenden Schritt an: Zwischen Beethovenstraße und Ebertallee haben die Arbeiten begonnen, um den Freizeitweg für Radfahrer und Fußgänger um weitere 2370 Meter zu verlängern.

Derzeit werde das Baufeld freigemacht, teilt die Stadt mit. Das Ringgleis wird mit diesem Abschnitt auf eine bisherige Gesamtlänge von rund 11,7 Kilometern wachsen. Der Weg auf der alten Industriegleistrasse verläuft dort von der Beethovenstraße über das TU-Gelände am Leichtweiß-Institut weiter bis zur Abtstraße. In diesem Bereich wurde bereits vor einigen Wochen die Asphaltdecke saniert. Weiter geht es über die Hans-Sommer-Straße bis zur Ebertallee auf der Ostseite des Prinzenparks.

Der Weg werde überwiegend asphaltiert und drei Meter breit angelegt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. „Schmaler ist er nur in Teilabschnitten, in denen für die reguläre Breite nicht ausreichend Platz ist.“

Die Bauarbeiten sollen, abhängig vom Wetter, Ende Mai 2019 beendet werden. Rund 620.000 Euro Baukosten sind für diesen Bauabschnitt kalkuliert.