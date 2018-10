Unterwegs auf dem deutschlandweit nahezu einmaligen Ringgleis

Ich glaube, ihr Braunschweiger wisst gar nicht, was ihr am Ringgleis habt. Euer Ringgleis ist nahezu einmalig in Deutschland“, ist sich der Eisenbahntrassen-Experte Armin Bartoschek sicher. Ich kann ihm nur zustimmen, denn seit Jahren nutze ich das Ringgleis, um mich im westlichen Braunschweig...