Weltrekord gegen Kinderarmut – Jetzt anmelden!

Rund 20.000 Kinder in unserer Regio leben in Armut. Allein in Braunschweig wachsen mehr als 5000 Kinder und Jugendliche in Familien auf, die auf Hartz IV angewiesen sind – das sind rund 15 Prozent. Wenn es darum geht, Kinderarmut zu beseitigen, dann sind große Schritte nötig. Einen ganz besonders großen Schritt will das Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, United Kids Foundations, demnächst gehen: Am Sonntag, 26. Mai 2019, soll in Braunschweig ein Weltrekord aufgestellt werden.

Das Ziel: Bei der Spendenaktion „walk4help“ gehen 10.000 Menschen auf einer vier Kilometer langen Rundstrecke durch die Stadt. Zusammen legen sie 40.000 Kilometer zurück und umrunden damit symbolisch einmal die Welt. „Das wäre die größte Walk-Staffel, die es je gegeben hat“, teilt das Kindernetzwerk mit. Start und Ziel sind am BraWo-Park neben dem Hauptbahnhof. Die Strecke wird abschnittsweise in die fünf Kontinente Europa, Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien unterteilt.

Die Startgebühr soll zu 100 Prozent Hilfsprojekten für Kinder in Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg zu Gute kommen. Ziel sei es, die Auswirkungen der Kinderarmut zu mildern und die Lebensumstände der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Die Anmeldung für den Stadtwalk ist jetzt online möglich.

Foto: Jürgen Runo

Unterstützt wird die Aktion unter anderem von der Schauspielerin Uschi Glas. Ihr Projekt „brotZeit“ ist auch in unserer Region etabliert – dank der Hilfe von Ehrenamtlichen erhalten bundesweit 9000 Kinder ein nahrhaftes Frühstück, die ansonsten hungrig in die Schule gehen müssten. Gemeinsam mit Thomas Fast, dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank-BraWo-Stiftung und Botschafter des Kindernetzwerks, gab Glas kürzlich das Startsignal für den Ticketverkauf.

„Bitte engagieren Sie sich“, sagte Uschi Glas. „Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie, die Not zu lindern. Ich freue mich auch deswegen so sehr, den Startschuss für die Anmeldung geben zu dürfen, weil mein Projekt ,brotZeit’ auch aus den Spenden des ,walk4help’ hier auf insgesamt 20 Grundschulen erweitert werden kann.“

Laut der United Kids Foundations ist Ministerpräsident Stephan Weil Schirmherr der Wohltätigkeitsaktion. „Wir brauchen diese regionalen Kindernetzwerke, denn es sind heute immer noch zu viele Kinder von Armut betroffen. Sie ergänzen die überregionalen Maßnahmen, indem sie vor Ort passgenaue und nachhaltige Hilfen anbieten“, schreibt er in seinem Grußwort.

Zu den Botschaftern des „walk4help“ zählen neben Uschi Glas auch Basketball-Star Dennis Schröder, die früheren Skistars Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, der ehemalige Sprinter Sven Knipphals, der ehemalige Eintrachttrainer Hendrik Pedersen, Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth, Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs, der Peiner Landrat Franz Einhaus, der Gifhorner Landrat Andreas Ebel sowie Wolfram Kons, Gesamtleiter Charity beim Fernsehsender RTL und Moderator des RTL-Spendenmarathons.

Der „walk4help“ werde als großes Familienfest konzipiert, heißt es seitens der Volksbank: „Die Teilnehmer sollen einerseits ein verantwortungsbewusstes, gesellschaftliches Statement abgeben, andererseits riesigen Spaß haben.“

Spendenaktion „walk4help“

Die Anmeldungen ist unter www.walk4help.de/anmeldung möglich.

Die Startgebühr beträgt für Erwachsene 25 Euro, für Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren 12,50 Euro. Kinder bis einschließlich 6 Jahren sind kostenlos dabei.

Die Teilnehmer starten von 10.15 bis 16 Uhr gestaffelt in großen Gruppen im Viertelstundentakt. Bei der Anmeldung kann man eine Wunschzeit angeben. Es gibt kostenloses Wasser und Snacks.

Die Walk-Route ist barrierefrei. Auch einen Kinderwagen zu schieben, ist problemlos möglich.

Das Familienfest im BraWo-Park mit Musik, mehreren Bühnen, Essensständen findet von 10 bis 18 Uhr statt.

Die United Kids Foundations haben seit 2005 rund 21 Millionen Euro an Spenden gesammelt.

Mehr Informationen: www.walk4help.de