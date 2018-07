Verdienstorden für Braunschweigs Unicef-Chefin Birgit Pordzik

Ihr Herz schlägt für notleidende Kinder; ihre Energie steckt sie in Unicef: Birgit Pordzik erhielt am Dienstag für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Erster Stadtrat Christian Geiger übergab die Auszeichnung in...