Neue Gesichter im Kampf gegen Kinderarmut

Friederike Harlfinger und Rüdiger Warnke sind die neuen Gesichter in Braunschweigs Kampf gegen Kinderarmut. Oberbürgermeister Ulrich Markurth hat der früheren Bürgermeisterin und dem vor kurzem in den Ruhestand getretenen ehemaligen Geschäftsführer der städtischen Nibelungen-Wohnbau-GmbH am Dienstag die Schirmherrschaft über den Fonds für bedürftige Kinder und Jugendliche übertragen. In den vergangenen zehn Jahren sind Spenden in Höhe...