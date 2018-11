Millionen-Schäden durch Sturm und mangelnde Grünpflege

. Bilanz und Kassensturz ­ – welche Schäden am öffentlichen Grün haben der Sturm Xavier im Jahr 2017 und die jahrelange Pflegepause in den Ortsteilen verursacht? Die Verwaltung hat nun eine Summe von weit mehr als fünf Millionen Euro errechnet. Die Summe ist so hoch, dass es mehr als acht Jahre...