CDU: Bürger sollen zu Baumpaten werden

Wie sorgt man für Stadtgrün? Im Grünflächenausschuss am Freitag wird ein Vorschlag der CDU diskutiert. Er lautet: Die Verwaltung soll ein Konzept entwickeln, damit Spenden von Bürgern für mehr Stadtgrün sorgen. Die Idee ist nicht neu: In Berlin oder in der Partnerstadt Magdeburg wurde die...