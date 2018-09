Tausende unterstützen Petition der Hanfbar

Der Streit um die beiden Hanfbars in der Innenstadt spitzt sich weiter zu. Nachdem Inhaber Marcel Kaine wie berichtet am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen wurde, hat sein Geschäftspartner Bardia Hatefi im Internet eine Petition gestartet. Am frühen Freitagabend hatten bereits mehr als 5500...