Bürgerinitiative BS-Südwest: Unsere Arbeit geht weiter

Die Bürgerinitiative Südwest Braunschweig hat erreicht, was sie wollte – den Stopp der Planungen für ein gemeinsames Industrie- und Gewerbegebiet der Städte Braunschweig und Salzgitter. Die Politiker in Salzgitter haben das Vorhaben am Mittwoch denkbar knapp abgelehnt, während der Braunschweiger...